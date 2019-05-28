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今日 10:30 港股直擊 即巿股評

港股突抽升過百點 騰訊反彈 車股拉升

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隔晚美股假期休市，歐洲股市普遍造好。港股今早輕微低開後，一度反彈過百點。

恒指低開13點，報27274，之後曾倒跌58點，低見27230，之後在內地股市帶動下，恒指抽升過百點，暫時見最多升129點，報27417。截至10時23分，恒指升85點，報27373。

國企指數低開4點，最新升47點，報10450。

內地股市造好，上證指數現報2908，升15點或0.5%。

騰訊(00700)連跌八日後反彈，曾升2.2%，報330.8元，最新升1.6%，報329元。

報道指阿里巴巴擬下半年申請來港第二上市，集資200億美元。港交所(00388)今早曾炒高2.3%，報255元，最新升1.8%，報253.6元。

平保(02318)及國壽(02628)均升近1%。

大市反彈，公用股回吐，中電(00002)跌1.6%；煤氣(00003)跌3%。

汽車股集體拉升，吉利(00175)升4%，暫為最大升幅藍籌。廣汽(02238)升逾半成；北汽(01958)及華晨(01114)均升逾4%。廣東省近日出台《廣東省完善促進消費體制機制實施方案》提出九方面29條具體舉措，當中包括提出促進汽車消費優化升級，逐步放寬廣州、深圳市汽車搖號和競拍指標，擴大准購規模，其他地市不得再出台汽車限購規定等。

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