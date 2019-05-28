訂閱 / 續訂
|
註冊
登入
熱門：

今日 09:57 港股直擊 即巿股評

高盛料澳門全年賭收倒退3% 降金沙中國評級

放大圖片

高盛  金沙中國(01928)

評級：買入->中性

目標價：49.5元->44.8元(較前收市價36.55元有22.6%潛在升幅)

高盛發表報告，認為隨著中美貿易談判的惡化，預計澳門博彩業貴賓廳復甦會推遲，中場業務今年剩下時間收入增長會放緩。

該行把澳門全年博彩收入預測由按年增長3%下調為按年跌3%；預計明年博彩博彩收入增長6%。

高盛認為金沙經一輪跑贏同行的走勢後，潛在上漲幅度較細，下調評級至「中性」，降目標價9.5%至44.8元。

更多券商分析，請瀏覽本網大行精選

回上

信報簡介 | 服務條款 | 私隱條款 | 免責聲明 | 廣告查詢 | 信報會議中心租賃 | 加入信報 | 聯絡信報

股票及指數資料由財經智珠網有限公司提供。期貨指數資料由天滙財經有限公司提供。外滙及黃金報價由路透社提供。

本網站的內容概不構成任何投資意見，本網站內容亦並非就任何個別投資者的特定投資目標、財務狀況及個別需要而編製。投資者不應只按本網站內容進行投資。在作出任何投資決定前，投資者應考慮產品的特點、其本身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素，並適當地尋求獨立的財務及專業意見。本網站及其資訊供應商竭力提供準確而可靠的資料，但並不保證資料絕對無誤，資料如有錯漏而令閣下蒙受損失，本公司概不負責。