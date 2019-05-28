港股直擊 即巿股評

高盛 金沙中國(01928)

評級：買入->中性

目標價：49.5元->44.8元(較前收市價36.55元有22.6%潛在升幅)

高盛發表報告，認為隨著中美貿易談判的惡化，預計澳門博彩業貴賓廳復甦會推遲，中場業務今年剩下時間收入增長會放緩。

該行把澳門全年博彩收入預測由按年增長3%下調為按年跌3%；預計明年博彩博彩收入增長6%。

高盛認為金沙經一輪跑贏同行的走勢後，潛在上漲幅度較細，下調評級至「中性」，降目標價9.5%至44.8元。

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