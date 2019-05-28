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今日 09:28 港股直擊 即巿股評

【新股追蹤】浦江國際平開 信義能源高開一仙

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兩隻新股掛牌，浦江國際(02060)開報2.68元，與招股價持平，成交額622萬元。

集團集資淨額約4.96億元，售股股東所得款項淨額約1.03億元，本港公開發售部分認購不足，獲46%認購。

由信義光能(00968)分拆的信義能源(03868)開報1.95元，較招股價1.94元高1仙，成交額1430萬元。

集團集資淨額約35.26億元，公開發售獲超額認購7%，一手2000股中籤率100%。

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