港股直擊 即巿股評

MSCI首階段擴容A股今日收市後生效，市場關注短期A股表現，另方面港股繼續受制中美貿易戰陰霾，上升動力暫欠奉。

美股周一假期休市，隔晚歐洲股市連續兩日收漲。德國DAX指數漲0.5%報12071點，法國CAC40指數漲0.37%報5336點，英國因春季銀行假日休市一日。

歐洲斯托克600指數上漲0.2%，多數國家股市上漲，歐洲議會選舉結果顯示，支持歐盟的政黨獲得強勁支持。不過，由於英國和美國市場因假期休市，市場交投清淡。

外媒據知情人士透露，因為意大利未能控制住債務水平，歐盟委員會正在考慮下周提出對該國的處罰程序。意大利最終可能被處以35億歐羅(40億美元)的罰款。意大利上演股債雙殺。意大利債券應聲下跌，10年期國債收益率攀升12個基點至2.66%。歐羅下跌0.1%至1.1192美元。意大利富時MIB指數收報20363點，收創兩年新低，收跌0.06%。富时意大利綜合股價銀行指數收跌1.32%。

希臘執政黨左翼激進聯盟黨(Syriza)在歐洲選舉中遭遇慘敗後，希臘總理齊普拉斯呼籲提前舉行大選，此舉提振了人們的情緒。雅典股市收漲6.1%，創2016年2月以來最大單日升幅，因市場預期新政府將比現任政府對企業更加友好。

人民幣滙價繼續靠穩，周一在岸人民幣兌美元夜盤收報6.8974元，較上一交易日夜盤收漲31個基點。

MSCI分三階段將A股在MSCI指數中的納入因子由5%提升至20%，首階段今日收市後生效，納入因子擴大至10%。繼MSCI後，另一家指數公司富時羅素亦已經公布納入全球股票指數系列的A股名單，有關變動將於下月21日收市後生效，納入過程同樣分為3個階段執行，預料完成後將為A股帶來100億美元增量資金。

即月恒指夜期收報27226點，跌81點，低水62點，合約成交20.7萬張。恒指昨日曾挫248點，低見27105點，創1月24日以來新低，收報27288點，跌65點或0.2%。大市成交縮減至738.82億元。騰訊(00700)連跌八日，期內累挫13.4%。

焦點股份

恒地(00012)：公布今日舉行的股東會結束後，李兆基將退任主席兼總經理之職務，繼續留任為執行董事。兩名執行董事及副主席李家傑及李家誠獲委任為聯席主席兼總經理。據了解李兆基今日將召開記者會回答記者問題。

威勝控股(03393)：建議分拆威勝信息技術在上海科創板上市，上交所已接納受理有關申請，公司亦接獲香港聯交所的批准。

香港電視(01137)：宣布與富衛香港合作，客戶可以透過HKTVmall網站或其手機程式選購富衛旅遊保險產品，並預計於12至18個月內陸續推出其他一般保險產品予用戶選購。港視主席王維基表示，旅遊保險只是未來於HKTVmall售賣一系列金融服務類產品的開始。

今天有兩隻新股於主牌掛牌，分別為內地橋樑纜索供應商浦江國際(02060)，以及由信義光能(00968)分拆出來的信義能源(03868)，兩隻新股於暗盤交易時後表現靠穩。