美國聯儲局上周三(22日)發布5月1日結束的議息會議紀錄提到,整體美股顯著上升(納指與標普500指數分別在4月29日和5月1日創出歷史新高),企業債券(相對國庫債券)息差收窄,市況波動性降低,企業及家庭財務狀況紓緩等等,其中一個因素歸功於中美貿易磋商進展良好。當時市場普遍預期,聯儲局將於未來幾次的會議宣布減息。

此外,聯儲局官員認為,華府貿易政策以及外圍經濟發展,對美國經濟增長,可造成嚴重負面效應(trade policies and foreign economic developments could move in directions that have significant negative effects on US economic growth.)。

相信聯儲局主席鮑威爾和所有局內官員也沒法料到,總統特朗普於5月5日突然變臉令中美貿易戰升級,並於5月10日起正式對總值2000億美元中國貨加徵的關稅率由10%提高至25%;中方則於13日作出反制,在6月1日起,對600億美元的美國進口清單中部分商品加徵關稅率將上調到最高25%。中美貿易戰炮火為去年7月開打以來最猛烈。

兩國貿易糾紛惡化,會否如聯儲局議息會議紀錄提及的對美國經濟增長構成嚴重負面影響,尚未能確定(最快也要等到第二季GDP數字),但其中一個支持美股抽升的因素則已消失。標指和納指都連挫3周,為去年12月後最差表現;道指更連續5星期下滑,屬2011年6月迄今最長跌浪。不過,三大指數中即使是跑輸的道指,收市仍企穩俗稱牛熊分界的200天線之上(5月13日曾失守)。

港股則習慣以250天線作為牛熊分界,恒指上周一已跌穿該線,且愈跌愈深。

另一方面,EJFQ系統反映弱勢股沽壓的弱勢股指數昨天升至77.4%,是2016年1月28日後新高,代表港股正面對接近40個月以來的最大沽壓。

附【右圖】所見,中線市寬(股價高於50天線比率)在5月8日跌穿30%的支持區底,意味整體港股開始嚴重超賣,昨天輕微反彈0.4個百分點,至19.6%,未見顯著改善。

港股中線市寬上一次失守支持區是去年10月4日,之後反覆爭持約一個月,直到11月7日才升至30.8%,重返支持區內,當時中線市寬回升,主要原因是特朗普於Twitter透露,已致電中國國家主席習近平,談及中美貿易等多項議題,兩人並安排在12月初的阿根廷G20峰會期間見面。

值得注意的是,美國財長努欽上周三出席眾議院金融服務委員會聽證會時表示,特朗普或於6月28日至29日的日本大阪G20峰會與習近平會面,湊巧港股中線市寬在支持區底之下徘徊已近一個月,港股很可能借「習特會」歷史重演而反彈,結束嚴重超賣情況。

信報投資研究部

