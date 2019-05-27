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今日 21:14 香港財經 港股直擊

被封亞洲股神 四叔打造逾5000億上市王國

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恒基地產(00012)今日公布，李兆基由於年事已高，決定退任主席兼總經理，但留任執行董事，將於明日股東周年大會結束後生效，交棒予兩子李家傑及李家誠出任聯席主席。

李兆基出生於廣東，家中排行第四，故有「四叔」之稱。他於1948年隻身到港發展，於1976年創立恒地，並於1981年上市。

現時恒基系共有7家上市公司，包括恒地、煤氣(00003)、港華燃氣(01083)、美麗華酒店(00071)、香港小輪(00050)、恒基發展(00097)及陽光房託(00435)，市值合共逾5000億元，一眾上市公司主要透過恒地持有，而李氏父子3人則持有恒地逾70%股權。

除成立恒基外，四叔與郭得勝及馮景禧另行創立新鴻基地產，亦即是新地(00016)的前身，因而有三劍俠之稱。目前四叔仍然是新地的副主席兼非執行董事。

恒地為本港主要地產發展商之一，李兆基亦位列《福布斯》香港富豪榜，2月公布的2019香港富豪榜，其身家300億美元(約2340億港元)位列第二，僅次長和系創辦人李嘉誠。

此外，因為投資眼光精準，在70多歲仍能將500億元資產翻倍至1200億元，被封為「亞洲股神」，但因2008年金融海嘯失利，令他一度絕口不提股市，但後來難免技癢，更於2017年稱恒指突破3萬點時，將每年捐10億元作公益慈善。

在2017年的特首選舉中，李兆基及兩子一同到會場投票，之後已較少公開露面。

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