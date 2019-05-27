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今日 18:58 香港財經 港股直擊

【新股追蹤】中船租賃:貿戰對集團經營影響微

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中國船舶(香港)航運租賃(03877)明天起招股，集資最多21.78億元。董事長楊力表示，集團超過80%的航線，與中美貿易戰無任何關係，認為中美貿易戰對集團經營影響輕微。

集團於2017及2018年度，分別錄得5.66億及2.97億元的滙兌虧損。中船租賃總會計師兼信貸及結構性金融部總經理李峻表示，是由於2015年一筆5億歐羅債所致，去年2月已償還完畢，未來將藉對沖策略等，控制滙兌風險。

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