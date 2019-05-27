市場關注內地小型銀行信貸質素，港股欠缺方向，恒指收報27288點，跌65點或0.2%，大市成交額738.82億元，為5月3日以來最低。
北水上周五淨入6.3億元後，今日流入加快，全日淨買8.8億元。(根據港交所提供的滬深南向「港股通」買入成交額與賣出成交額相減計算)。
工行(01398)及建行(00939)續是北水力掃對象，全日分別錄3.4和2.33億元淨買，續是首兩位最多內地資金流入個股。
其他中資金融股方面，平保(02318)有3489萬元淨買；太平(00966)也有173萬元流入，但新華(01336)則有1613萬元淨走，財險(02328)也有8150萬元淨走，而券商股中金(03908)，則有3949萬元淨走。
科技股獲北水追捧，騰訊(00700)有1.73億元淨買，舜宇(02382)則錄4816萬元淨入；中芯(00981)也錄6273萬元淨買；5G股鐵塔(00788)全日有1.07億元淨買，而中興(00763)亦錄6748萬元流入。
另外，東岳(00189)亦有2211萬元內地資金追入。
全日錄得最多北水流走為萬洲(00288)，淨沽合共9659萬元；其次為融創(01918)，全日有9239萬淨走。此外，三一國際(00631)亦錄1708萬元淨走。
「港股通」(滬)全日十大成交活躍股份依次為:騰訊、工行、建行、中芯、萬洲、融創、鐵塔、中金、太平及財險。
至於「港股通」(深)全日十大成交活躍股份依次為:中興、中芯、騰訊、融創、舜宇、新華、平保、東岳、工行及三一國際。