港股直擊 即巿股評

A股先低後彈，不過英美今日假期休市，加上市場關注內地小型銀行信貸質素，港股欠缺明顯方向，恒指創逾4個月低後，於27200點水平爭持，大市成交額更創超過三周低。

恒指低開114點，開市後跌幅曾收窄至56點見半日高，之後沽壓驟增，曾挫248點，見27105點，創1月24日以來新低，其後喘穩，中午跌165點，A股午後拉升，帶動港股一度倒升17點，見27371點全日高，但即告回軟。恒指收報27288點，跌65點或0.2%。大市今日上升股份比例為55%，下跌股份比例為45%。

國企指數收報10402點，跌42點或0.4%。

大市成交額738.82億元，為5月3日以來最低。

即月期指收市跌81點，報27226，低水62點，成交20.737萬張。

A股反覆造好，滬指收市升1.38%；深成指急彈2.31%。包商銀行因出現嚴重信用風險被人民銀行及中國銀保監會上周五接管。中國人民銀行及銀保監會新聞發言人表示，將關注中小銀行流動性狀況，加強市場監測。

美國和英國今日假期休市。德法股市靠穩。

藍籌股方面，萬洲(00288)跌1.8%；旺旺(00151)挫2.6%；中移動(00941)除息，股價跌0.6%。相反，中生製藥(01177)飆6.4%；中電(00002)升1%；碧桂園(02007)升0.8%；華潤置地(01109)升1.1%。

焦點板塊

科網股：龍頭騰訊(00700)表現反覆，今早創逾4個半月低，午後曾倒升，收市跌0.3%，錄八連跌。另外，閱文(00772)旗下起點中文網和晉江文學城分別遭整改，股價創新低，收市挫7.3%；貓眼娛樂(01896)創新低，收市瀉9.3%；網龍(00777)跌1.4%；上周發盈警的寶寶樹(01762)創新低，收市跌4.9%；手遊股創夢天地(01119)挫4.6%。

科技製造商：手機設備股續見沽壓，舜宇(02382)和比亞迪電子(00285)跌約0.6%；小米(01810)跌1.1%；高偉(01415)挫2.8%。另外，聯想(00992)挫2.7%。相反5G概念的鐵塔(00788)急彈4.8%；中興(00763)升2%。國產晶片股回勇，中芯國際(00981)計劃將其美國預托證券股份(ADR)從紐約證券交易所退市，股價飆10.1%；華虹(01347)升5.9%；ASM(00522)升2.3%。

中資電力股：今日表現突出，中國廣核電力(01816)逆市升2.9%，集團表示，上網電價調整，不影響集團售電收入。另外，華潤電力(00836)升4.6%；華能(00902)升4.3%；華電(01071)升3.7%；大唐(00991)升2.2%；中國電力(02380)升1.6%。

焦點股份

三愛健康集團(01889)：遭港交所DQ，股價暴跌成為「仙股」，收市瀉85.6%，成交額6760萬元。

鐵江現貨(01029)：受惠內地鐵礦石期貨再創新高，帶挈鐵貨造好，收市升5.3%。

慕尚集團控股(01817)：收報4.5元，較招股價4.39元，高2.5%，成交額3190萬元。不計手續費，一手500股賺55元。

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