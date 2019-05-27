港股直擊 即巿股評

港股午後在A股突然拉升下拗腰，2時21分左右，恒指曾倒升17點，高見27371，最新報27355，升1點。

國企指數跌4點報10441。

A股午後突轉醒，上證指數現報2893，升40點或1.44%。

騰訊(00700)今早曾再挫2.5%，見316.8元逾4個半月低，午後一度倒升1.2%報328.6元，最新升0.3%報325.8元。

鐵塔(00788)午後曾抽升6.5%，報1.79元，最新仍升逾半成，暫為表現最好國指成分股。

中生製藥(01177)升逾半成，暫為表現最好藍籌。