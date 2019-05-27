即巿股評 港股直擊

中美貿易戰仍然冇進展，雙方談判陷入僵局，重返談判桌遙遙無期，而美國對內地科技企業窮追猛打，即使華為三頭六臂，亦難敵市場對事件繼續發酵嘅擔憂，港股上周五輕微反彈86點之後，今日大市再度向下，繼續尋底，恒指跌至逾四個月新低。

恒指低開114點後，開市無耐就跌逾200點，其後跌幅一度收窄至56點，見過27297點半日高位，但受制27300點後，跌勢再度轉急，一度跌248點，低見27105點，再創逾四個月低位。中午恒指報收27188點，跌165點；國指則跌89點，報收10355點。

重磅股普遍腳軟，半日最好表現係中生製藥(01177)升近4%，呢隻藥業股亦係阿Man喺眾多藥業股中偏愛嘅，除咗核心產品銷售持續增長，新產品亦為未來盈利提供新增長動力。其餘藍籌股普遍腳軟，大笨象(00005)則靠穩。

科網股仍然係重災區，龍頭騰訊(00700)拖累大市創逾四個半月新低，盤中曾低見316.8元，半日跌1.5%，暫時險守320元。上周阿Man已經講過，股價連番失守多個重要關口，若然連320元都失守，300元大關都危危乎。

龍頭唔精神，科網股整個板塊都淒慘，閱文(00772)旗下起點中文網和晉江文學城，分別遭整改，股價創新低，半日跌逾一成。貓眼娛樂(01896)跟兌吧(01753)亦創新低，半日分別跌9%及8.3%，阿Man都冇眼睇。科網股反晒艇，手機設備股沽壓未消，而科技製造商股份亦同告遭殃。不過晶片股就逆市回勇，中芯國際(00981)跌9.3%、華虹(01347)升4.6%，ASM(00522)半日升1.3%。

雖然MSCI增加A股權重，首階段喺5月28日收市後生效，但呢一個所謂利好消息雖能帶動A股回升，但港股疲弱嘅市場氣氛並未因此有改變，港股仍然一再尋底。睇嚟港股五窮月後，六絕月都唔好得去邊，至於五窮六絕後能夠七翻身，暫時阿Man睇樣唔多樂觀，下月G20峰會或者係轉捩點，特習會傾得成港股有得彈，七翻身順理成章，相反中美元首見面不成更進一步反枱，恐怕只有七反艇。

麥狄文

(徐狄怡‧證監會持牌人 滙盈資產管理‧董事總經理)