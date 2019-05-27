港股直擊 即巿股評

港股連跌三周後，氣氛未見改善，即使A股半日反覆高收，加上在岸人民幣今早收復6.9關，港股仍創逾4個月低。

恒指低開114點，開市後跌幅曾收窄至56點，見27297點半日高，之後沽壓驟增，曾挫248點，見27105點再創逾4個月低，其後喘穩。恒指中午收報27188點，跌165點或0.6%，大市成交額404.89億元。

國企指數報10355點，跌89點或0.9%。

A股半日反覆高收，滬指升0.26%；深成指升0.62%。

藍籌股方面，國壽(02628)跌1.6%；銀娛(00027)跌2%；萬洲(00288)跌2.6%；旺旺(00151)跌2.1%；中移動(00941)除息，半日跌0.8%。相反，中生製藥(01177)升3.9% ，為半日表現最好藍籌；中電(00002)升1.1%。

焦點板塊

科網股：龍頭騰訊(00700)創逾4個半月低，半日跌1.5%。多隻文化或娛樂科網股跑輸，閱文(00772)旗下起點中文網和晉江文學城，分別遭整改，股價創新低，半日瀉10.4%；貓眼娛樂(01896)和兌吧(01753)亦創新低，半日分別瀉9%和8.3%；電競股雷蛇(01337)跌2.7%；手遊股創夢天地(01119)挫5.1%。

科技製造商：手機設備股續見沽壓，舜宇(02382)挫2.8%；比亞迪電子(00285)挫3.8%；小米(01810)跌1.2%；高偉(01415)挫5.6%。另外，聯想(00992)挫4.1%。相反5G概念的鐵塔(00788)彈3%。國產晶片股回勇，中芯國際(00981)計劃將其美國預托證券股份(ADR)從紐約證券交易所退市，半日飆9.3%；華虹(01347)升4.6%；ASM(00522)升1.3%。

焦點股份

中國廣核電力(01816)：股價逆市升3.9%，成交額1.1億元。集團表示，上網電價調整，不影響集團售電收入

三愛健康集團(01889)：遭港交所DQ，今早暴跌成為「仙股」，半日瀉87.4%，成交額5560萬元。

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