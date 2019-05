即巿股評 港股直擊

華為忽然「被」加入成為中美貿易戰談判議題,其過程如下:5月15日,美國商務部執行總統特朗普剛簽署的行政命令,將華為連同其70間(初時消息為74間)附屬機構列入貿易黑名單;18日,中國國務委員兼外交部長王毅,應約同美國國務卿蓬佩奧(Mike Pompeo)通電話時直指「美方近段時間在多個方面採取損害中方利益的言行,包括通過政治手段打壓中國企業的正常經營」。兩日後,美國商務部宣布,暫時放寬華為貿易禁令90日,容許華為及其關連公司(修訂為68間)購買美國產品,以維持現有的美國客戶網絡服務。

到了23日,特朗普在白宮對記者表示,相信很快與中方達成貿易協議。他語焉不詳地指「華為很危險」,看他們所做的事,在安全立場、在軍事立場都是很危險,聲言「如果中美達成貿易協議,我猜測華為可能以某種形式加入協議,或成為協議內容的一部分(If we made a deal, I could imagine Huawei being possibly included in some form or some part of it.)。特朗普又宣布,撥款160億美元分三期發放給受貿易戰影響的美國農民,第一期援助款項最快可在7月批出。

此外,上周三(22日)本欄講「侵侵近日已沒有再提及向其餘約3000億美元中國進口貨品加徴25%關稅,貿易戰似乎出現暫時止步的蛛絲馬跡。」美國財長努欽(Steven Mnuchin)即日當地時間出席眾議院金融服務委員會聽證會時指出,華府正研究(5月10日開始就2000億美元中國貨加徵關稅率由10%提升至25%)對美國消費的影響,未來30至45日都不會有(向額外3000億美元中國貨開徵關稅)決定。努欽又指總統特朗普可能在6月28至29日的日本大阪G20峰會與國家主席習近平會面,並期待中美重返談判桌,但前提是要在之前的談判基礎上進行。

值得注意的是,自從侵侵突然把貿易戰升級之後,中國官方就美方的「言行」罕有地作出針鋒相對的回應。努欽在眾議院說期待中美重返談判桌;中國商務部發言人高峰迅即表示,美國單方面升級貿易摩擦,使中美經貿易磋商嚴重受挫,強調「只有在平等相待、相互尊重的基礎上,磋商才有可能繼續。合作有原則,談判有底線,中方在原則性問題上絕不讓步。」反映雙方仍未有重返談判桌的共識,更何況侵侵忽然要把華為納入尚未開始磋商的協議,已經超出了努欽所講的「在之前的談判基礎」。

無論如何,恒指短線仍受中美貿易戰或惡化、或降溫的消息支配,加上即月期指期權本周四(30日)便結算,衍生工具平倉或轉倉活動,會令港股或恒指表現更難捉摸。老徐主張,除非貿戰出現方向性的變化,未來幾日不如「玩少一陣」,所謂「食少多覺瞓」也!

老徐