即巿股評 港股直擊

上個星期仍然以買熊為主，事關全個銀河系最關注嘅中美貿易戰，睇死佢都唔會有咩好嘢放出嚟，想個市大幅度上返，相信暫時都有啲難。

上個星期揀咗隻恒指熊(61626)出嚟，高槓桿熊仔就梗係用嚟做Day trade啦，到上個星期五(5月24日)下晝1點35分至1點45分時，恒指5分鐘圖SlowSTC(14,3)上到「7」字頭至「8」字頭水平；Miss咗都唔緊要，因為之後喺2點45分見到SlowSTC(14,3)第二次再上到呢個位，按呢兩段時間恒指熊(61626)高低位先後做過$0.086/$0.082同埋$0.08/$0.077，兩次嘅平均買入價就分別係$0.084同$0.0785。

為求Day trade，就唯有開住個Mon，睇實個5分鐘圖啦，喺上個星期五嘅下晝3點25分至30分，見到恒指5分鐘圖SlowSTC(14,3)由此前個2點30分超買位，落到去「3」字頭接近超賣水平，呢個時候(61626)高低位做過$0.084/$0.082，平均價就係$0.083。按照上文計出平均買入價嚟睇，第一批入嘅都叫做仲爭一格先回到本，而對於第二批入嘅嚟講，就有5.4%嘅微薄賺幅。

明白呢個賺幅真係唔多嘅，除非你嗰注好大啦，如是者(61626)就變成過夜貨。呢個weekend好彩都無乜大事發生，變相今日個市又「如常」下行。今朝早恒指裂口低開過百點開市後，截至依家10點38分止，恒指最低暫時做過27144點，即係話仲差44點就殺得晒下方第一層27100至27199點相當於588張期指嘅牛證街貨。喺呢個時候，見恒指5分鐘圖SlowSTC(14,3)落到「2」字頭水平，(61626)理所當然就食得正呢個百零點嘅裂口，證價喺朝早開市時頭嗰15分鐘最高見過$0.101，最低都有$0.087，平均賣出價就係$0.0895，對比上個星期嗰兩個平均買入價$0.084同$0.0785，賺幅分別為6.5%同14%。

依家10點47分，恒指裂口下挫之後一度將跌幅收窄，但依家再度擴大，至跌149點，做緊27204點。開恒指牛熊證街貨圖睇，以頭先mark底嘅點數計，恒指現價就梗係貼近下方牛證啦，而第二層27000至27299點，可能係整數點數嘅關係，做咗重貨區(但講緊都係761張期指咁大把)；至於而上方最貼價熊證27900至27999點雖然係新出，兼有成702張期指，但對比現價都叫做有接近700點嘅差距，有咩事發生先會令到個市掉轉槍頭向上啪成700點？喺未知嘅情況下就不如繼續順勢而行，反正個市都沿住保歷加下降通道，仲要貼價嗰底(27152點)向下行。

恒指熊(62445)，收回價27900點，同現價有近700點差距，正正就人系依家見到嘅熊證第一層街貨嘅門口位，槓桿比率約27倍，係差唔多收回價之中槓桿最高嘅一隻。點解揀一隻熊證收回價就正正係熊證行街第一層嘅門口位？坦白講如果個市走勢不似預期嘅話，我諗未上到個門口，啲熊證都四散啦，是嗎？

作者阿珊，從事財經及投資版報道超過10年，由平面媒體走到網絡世界，《鐘擺戰策贏港股》作者。相信技術分析，由窩輪到牛熊證無一不炒，唔貪心，志在搵餐下午茶。

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