港股直擊 即巿股評

港股三周累瀉2727點，踏入「五窮月」最後一周，大市受中美貿戰陰霾左右，加上重磅藍籌股走勢疲弱，料港股反彈力度不大。

上周五歐美股市普漲，美股終結兩連跌。道指收升95點或0.37%報25585點，全國星期道指跌0.69%，連跌五周，錄得2011年以來的最長連續下跌周數。波音收漲1.3%，領漲道指。中芯國際收跌近5%，公司已申請從紐交所退市。納指全周跌2.29%，標普500指數跌1.17%，均連跌三周。

美國大型科技股周五漲跌不一，蘋果跌0.38%，亞馬遜漲0.43%，高盛將亞馬遜目標價從2100美元上調至2400美元。Netflix漲0.62%，谷歌跌0.59%。美國星期一(5月27日)為陣亡將士紀念日，美國市場休市。

經濟數據方面，美國工廠4月耐用品訂單出現四個月以來最大幅度的下降，表明在最近一輪稅收措施落地前，貿易紛爭造成的影響已經在加深。美國4月耐用品訂單環比降2.1%，預期降2%，前值升2.6%修正為升1.7%。

針對「將華為納入中美經貿磋商中」以及「下一輪經貿磋商何時舉行」等問題，中國外交部發言人陸慷表示，敦促美方立即停止動用國家力量對其他國家企業進行打壓，只有遵循相互尊重、平等互利的原則，任何對話才有可能、有希望、有意義。

美銀美林援引監測機構EPFR的數據稱，全周有64億美元資金流入債券，9億資金流入股市(十周以來首次錄得流入)。

英國首相文翠珊宣布將在6月7日辭職。消息傳出後，英鎊一度大漲0.4%，隨後沖高回落。英鎊兌歐羅滙率錄得連續第14個交易日下跌，為歷史上最長連續下跌時間。文翠珊下台後，一位疑歐派領導人可能成為她的繼任者，這將增大英國無協議脫歐的可能性。

在美國買賣的主要港股預託證券(ADR)價格上周五收市，與港股上周五收市價比較，普遍向下。上星期五，滙控(00005)ADR折合港元計收報65.93元，較本港上周五收市高0.53元；騰訊(00700)七連跌累插13%，其ADR收報320.71元，低4.09元；國壽(02628)ADR收報18.04元，低0.14元。「三桶油」方面，中海油(00883)ADR收報13.07元，低0.05元；中石油(00857)ADR收報4.5元，高0.01元；中石化(00386)ADR收報5.6元，低0.02元。至於電訊股，中移動(00941)ADR收報71.61元，低1.79元；聯通(00762)ADR收報8.23元，低0.06元；中電信(00728)ADR收報3.89元，低0.01元。

ADR港股比例指數報27205，較上周五收市低148點或0.54%。恒指上周五收報27353點，升86點或0.3%。恒指短期支持參考上周四低位27169點，阻力位為上周四下跌一裂口頂部27640點。

中國電訊設備商華為創辦人兼總裁任正非，接受央視專訪時表示，面對美國政府封殺，華為準備打持久戰，並非短期突擊戰；又說持久戰愈打，華為愈強大；當度過磨合階段及產品切換磨合階段，華為會更強大。

全球第二大指數公司富時羅素公布，全球股票指數系列的季度變動，包括納入全球股票指數系列的A股名單，共涉1097隻A股。變動於6月21日收市後生效。

MSCI增加A股權重的所謂「三倍入摩」首階段於5月28日收市後生效。A股短期走勢惹關注。

焦點股份

NIRAKU(01245)：公布截至3月底止全年盈利6.1億元(日圓‧下同)，對比去年同期虧損1500萬元。

翠華控股(01314)：預料截至3月底止，全年除稅後溢利按年大幅減少逾70%，上一年度股東應佔盈利8020.5萬元。