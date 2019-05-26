即巿股評 港股直擊 國際財經

中美貿易戰愈演愈烈，美國封殺華為後，擬擴大制裁目標，據報道，個別歐洲及日本供應商將停止向華為以至「黑名單」內其他公司銷售晶片等零部件。「科技戰」硝煙四起，重創科技企業股價，費城半導體指數周四再挫1.65%，跌幅比納指的1.58%大，更加遠遠跑輸標普500指數。

費城半導體指數成分股涵蓋半導體設計、設備、製造與配銷等相關企業，該指數今年初表現亮麗，並在4月創出歷史新高1604點。惟踏入5月即潰不成軍，截至周四累瀉約15%。目前中美科技戰有持續升級之勢，晶片股屬重災區，預料該指數或錄得2008年金融海嘯以來最大單月跌幅。

晶片市場如何發展，固然需要關注，而中美博弈的另一重大殺傷力武器──人民幣，也是市場焦點。離岸人民幣(CNH)滙價於5月曾貶值逾2000點子，附【圖】所見，CNH與費城半導體指數的20日移動相關系數，由中美貿易戰醞釀到開打的過去一年多內，大部分時間都屬正數，意味兩者的表現密切相關。

回顧2019年開局，美國加息機率驟降又預期停止縮表，環球股市上揚，市場情緒傾向Risk On，當時晶片業界普遍對前景樂觀，刺激投資者吸納高增長的晶片股，帶動費城半導體指數飆升；其後因漲幅太大且憂慮智能手機需求回落，該指數於4月底已難寸進，直至中美貿易戰火重燃，終引發半導體股跌勢加速。

中美貿易談判年初時似乎十分順利，人民幣滙價更成為磋商議題，「人仔」穩中向好；到華府5月宣布對中國2000億美元進口貨加徵關稅，人民幣急貶，而CNH與費城半導體指數相關系數一度超過0.70的極高水平。兩者關係趨於緊密和中美貿易戰加劇同步發生，某程度反映人民幣及費城半導體指數均可以視作市場判斷中美關係變化樂觀與否的探熱針。

值得注意的是，若費城半導體指數表現差強人意之際，納指也難獨善其身，因兩者以往走勢也呈亦步亦趨。

今年費城半導體指數率先在4月24日破頂， 納指隨後於4月29日創紀錄新高。然而，費城半導體指數是次下滑，周四一口氣失守本輪升浪黃金比率50%及200天線。至於代表整體科技股的納指，仍企穩200天線(7531點)，與回調50%支持位(7183點)尚有一段距離。目前貿易戰未見紓緩跡象，不排除納指稍後可能追跌，並帶動美股出現整固。

毫無疑問，中美角力已由縮窄貿易差額，演變為爭逐科技發展話語權，科技股尤其是晶片相關股份正處風眼之中。留意費城半導體指數將有助監測貿易戰的演變，甚至整體股市氣氛。

信報投資研究部

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