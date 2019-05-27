即巿股評 港股直擊

中美貿易戰陰晴未定，港股近期亦較波動，投資者應揀選一些受影響較少的股份，連鎖快餐集團大家樂(00341)，可說是個不錯的選擇。該股主要於香港及內地經營速食餐飲及休閒餐飲業務。旗下擁有多個食肆品牌，包括大家樂、一粥麵、意粉屋、上海姥姥、利華超級三文治、米線陣等。多元品牌經營可拓展收入來源，且有分散風險的作用。

截至2018年9月底止，中期純利按年增長16.3%至2.39億港元，營業額上升1.7%至42億港元。業績表現理想，主因集團投放資源於提升業務營運效率，並取得成效。期內原材料及包裝成本的收入佔比下降，以及人力開支受到控制，令毛利率增加0.4個百分點至12.3%，扭轉近年下跌的趨勢。

速食餐飲及機構飲食品牌繼續在港保持領先地位，但由於整合了分店網絡，該業務收入下跌0.4%至30.67億港元，佔總收入約73%。大家樂快餐保持穩健表現，同店銷售增長達2%；另一速食餐飲品牌一粥麵，同店銷售增長則為1%。而休閒餐飲業務表現顯著提升，收入上升9.5%至4.62億港元，佔總收入約11%。

集團的內地業務收入上升7.7%至5.91億港元，同店銷售增長則持平，其中O2O外送服務平台繼續為銷售增長帶來重要貢獻。期內新增7間分店，包括2間分別位於深圳及廣州機場的重點分店。目前集團的分店網絡已遍佈大灣區內主要城市，未來將專注區內一線城市的發展。

預測股息率逾4厘

本港法定最低工資已上調8.7%至每小時37.5元，目前集團工資佔收入比例維持約32%，上調最低工資對營運成本構成較大壓力，集團冀以其他方法抵消有關升幅。但受惠於本港零售市道轉弱，店舖租金增幅有下跌趨勢，集團預期店舖續租租金增約10%，且有更多優質租舖，可望減輕其經營成本及提升業務收入。

集團中期業績轉趨樂觀，盈利恢復增長，加上派息向來慷慨，2015至2017財年的派息比率分別為76.5%、128.9%及93.1%；去年更因成立50周年，宣告派發特別股息，令派息比率升至148.3%。公司股價經歷首季的調整，現價估值跌至較吸引水平，今年預測市盈率21.97倍，預測股息率4.2厘，建議可於現價買入。

根據彭博通訊綜合市場分析，預期大家樂2019、2020及2021年每股盈利為0.883、0.970及1.060港元，給予12個月目標價22.0港元，相當於今年預測市盈率24.6倍，評級「中性偏好」。

蔡向成 元富證券(香港)研究部經理