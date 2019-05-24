人民幣今日回穩，港股昨日急挫438點後，今日喘穩，但大市只有760.07億元，創5月3日以來最低。
北水昨日淨流出1.7億元後，今日再度流入，全日淨買6.28億元。
工行(01398)及建行(00939)續是北水愛股，全日分別錄4.37和4.19億元淨買，為首兩位今日最多內地資金流入個股，而中信銀行(00998)也錄2506萬元淨買，但招行(03968)錄9590萬元淨走。
部分北水亦掃內險股，財險(02328)和太保(02601)也各錄5958和1710萬元淨入，但平保(02318)卻有929萬元淨沽。
騰訊(00700)與中芯(00981)分別錄1.42億和30萬淨買，但5G股鐵塔(00788)及中興(00763)則有1.56億和912萬元淨走，鐵塔為最多錄得淨沽個股。
國家財政部剛發布關於《中華人民共和國車輛購置稅法》具體政策的公告，按實際支付的車價款項扣稅，7月1日起實行，但比亞迪(01211)與吉利(00175)卻有3337萬及4286萬元淨沽。
另外，食品股也有北水沽走，萬洲(00288)與潤啤(00291)分別有1.47億和5729萬元淨走；而內房的融創(01918)亦錄8663萬元淨沽，友邦(01299)亦錄2372萬元淨走。
「港股通」(滬)全日十大成交活躍股份依次為:工行、建行、鐵塔、騰訊、萬洲、吉利、平保、信行、太保及融創。
至於「港股通」(深)全日十大成交活躍股份依次為:騰訊、招行、鐵塔、潤啤、友邦、財險、中興、比亞迪、中芯及平保。
最新推出的《360選股器》助您篩選心水股，歡迎免費試用。