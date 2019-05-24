即巿股評 港股直擊 國際財經

五窮月都咪話唔嚇人！港股今日雖彈86點，但由中美貿易戰轉打科技戰，美國總統特朗普全方位打擊華為下，但已被淡友扻住嚟砌，未行到月尾，恒指已重創2345點。不過正在舉行的歐洲議會選舉，或有望打救港股進一步反彈。

極右歐洲議會難佔過半數

港股今輪下挫，首先是特朗普突然加關稅，連同伸埋隻手搞華為，隨即人民幣大幅貶值影響。另一方面，歐洲經濟和政治不確定影響下，歐羅亦受壓，單是歐羅兌美元由三月底最高的1.1488，下跌2.3%至執筆時1.1179，變相推高美元，隔山打牛向人民幣踩多腳。

歐羅下挫半個原因是擔心經濟，另一半喺擔心極右政黨在歐洲議會選舉大獲全勝，雖然民調指民粹黨(即極右政黨)會比上屆多61席至179席，親歐派黨席位則會由529席跌至474席，但仍佔歐洲議會751席中的63%(上屆為70%)，只要極右唔攞多個179席，歐羅近期跌得過份，隨時急彈踩低美元，變相幫人仔一把。

按以上邏輯，人仔有望回升下，配合恒指超賣，港股變相短期有運行，首個反彈目標睇下降軌頂部27686，升穿降軌再望高一級，睇10天及250天牛熊線的交界位，約27900水平。不過，筆者對中線港股向淡的睇法不變，主要是中美貿易戰美方在上風，港股只是上述技術因素回升而己。

標普牛熊分界睇2800

除歐羅外，當然美股亦左右港股，美股道指上日突崩堤狂瀉448點，標普最低更見過2805點，一度大跌1.8%，好彩2800關有支持收市跌幅收窄至1.2%，報2822。隔晚美股大瀉，主要是製造業PMI由4月的52.6，跌至5月的50.6，創2009年9月以來最低所致。

美股雖然下挫，但個股大致未見拋售潮，反映下方支持力算唔錯，特別是雲計算股的投資者都惜貨，未有大舉沽貨，餐飲品牌股更是損傷輕微，麥當奴微跌0.5%；Starbucks跌1.1%；OREO生產商億滋盤中曾倒升，收市微跌0.1%。

此外，美國最大環保商Waste Management更升0.2%，而美國最大賭場房Reits，連索羅斯都揸住的VICI Properties(索羅斯基金第二大持倉)，上日更升0.5%。

雖然美股仍強，但昨日標普跌到2800關不容忽視，因為過往標普一度未能突破該關，之後升穿該位，標普就創新高，即是阻力轉支持，所以標普2800關相當重要。

總括來講，周三所言的長短棍破圍城困局未變，只要標普2800關守穩，仍會以Long美強勢股，但由港股或會有短暫反彈，縮短倉會較划算。

編按:作者尹德政(Ricky)，醉心投資美股近十載，最大滿足感來自尋找抵買有實力的世界行業領袖，每逢周三、五在「信報網站」及「港股360」撰文，另每逢周二在《信報》撰寫「政觀其辯」。

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