港股直擊 即巿股評

隔晚美股下挫，當中納指急跌1.58%。不過美國總統特朗普又吹暖風，指貿易戰很快結束。人民幣今日回穩，港股昨日急挫438點後，今日喘穩。

恒指高開101點，報27368，開市後曾彈190點，見27457點全日高，之後回順，升幅曾收窄至24點，見27291點全日低，中午升55點。午後於27300點上方爭持，一度復升過百點。恒指收報27353點，升86點或0.3%。大市今日上升股份比例為54%；下跌股比例為46%。

總結全周，恒指挫592點或2.1%；連跌三周累插2727點或9.1%。

國企指數報10445點，升44點或0.4%。三周累挫1129點或9.8%。

大市成交額760.07億元，創5月3日以來最低。

即月期貨收報27307點，升80點，低水47點。

A股表現反覆，收市個別發展，滬指升0.02%；深成指跌0.37%。

美國道指期貨最新升152點，報25615。特朗普表示，預計與中國正進行的貿易戰將很快結束，仍對在某個時點與中國達成貿易協議充滿希望。

藍籌股方面，創科(00669)和萬洲(00288)分別回升3%和1.4%；九倉置業(01997)升1.9%；中移動(00941)升1.8%。相反，長建(01038)跌1.9%；中行(03988)跌0.9%；太古A(00019)和信置(00083)跌約0.6%。

騰訊(00700)曾彈2.1%，收市倒跌0.4%，連跌7個交易日累挫13.2%，市值蒸發4684.33億元。

焦點板塊

汽車股：國家財政部剛發布關於《中華人民共和國車輛購置稅法》具體政策的公告，按實際支付的車價款項扣稅，7月1日起實行。汽車股午後突炒高，惟收市升幅明顯收窄，吉利(00175)曾飆6.7%，收市升2.3%；長汽(02333)曾飆9.8%，收市升3.7%；廣汽(02238)升1.5%；比亞迪(01211)升1.4%；北汽(01958)僅平收；東風(00489)升0.3%。

濠賭股：普遍表現落後，金沙中國(01928)旗下澳門四季酒店內的賭場遭搶去300萬元籌碼，股價挫3%；美高梅中國(02282)跌1.9%；澳博(00880)跌0.1%。相反，銀娛(00027)反覆升0.3%；永利澳門(01128)升1.2%。

科技股：美國兩黨參議員組成的小組，提議立法禁止美國5G網絡使用來自華為和中興通訊(00763)的設備，主要5G股欠彈力，鐵塔(00788)見3個半月低，收市挫2.3%；中興挫1.2%。惟中通服(00552)急彈4.7%。另外，小米(01810)副總裁汪凌鳴遭辭退，倒跌0.3%；同系金山軟件(03888)挫1.8%。其他手機股普遍先升後縮，舜宇(02382)倒跌0.4%；瑞聲(02018)漲1.8%；通達(00698)無起跌；高偉電子(01415)跌0.7%；丘鈦(01478)升0.4%。國產晶片股回吐，中芯(00981)挫4.3%；華虹半導體(01347)跌1.8%；上海復旦(01385)挫6.9%。

公用事業股：中資公用股跑出，水資源股方面，粵海投資(00270)升3.7%；中國水務(00855)升3%；北控水務(00371)升1.4%；光大水務(01857)創新低後，急彈10.3%。電力股華能(00902)升2.7%；潤電(00836)升2.9%；華電(01071)升1.7%。燃氣股的中燃(00384)升4.5%；新天綠色(00956)升2.5%；北控(00392)升0.5%；潤燃(01193)升1.9%。

稀土概念股：今早仍受捧，不過A股稀土板塊午後急插，五礦稀土(000831.SZ)跌停；寧波韻升(600366.SH)插9.7%，北方稀土(600111.SH)挫7.4%。本港概念股尾市亦跳水，星宇控股(02346)曾飆15.2%新高，收市倒挫12.2%；中國稀土(00769)亦重挫17.5%。

焦點股份

美團點評(03690)：今早低開1.7%，開市後反彈，曾升5.7%，收市升4.9%，成交額19.41億元。集團首季虧損縮至14.32億元人民幣。大摩發表報告，上調目標至75元，維持「增持」評級。

MEGA EXPO(01360)：早前遭沽空機構殺人鯨資本(Blue Orca Capital)發表報告狙擊，集團發通告指，報告內容失實並具誤導性，保留向Blue Orca採取法律行動之權利。股份下午復牌劇震，低開45.8%，報1.6元近兩年低，之後曾大拗腰，僅跌1仙，報2.94元，收市復挫22.4%，成交額3.61億元。

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