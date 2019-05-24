今日 16:42
重要通告
港股直擊
I.T(00999)公布，截至2月底止全年業績，股東應佔溢利4.43億元，按年增長2.8%。每股基本盈利37仙，末期息派18仙。
期內，營業額88.32億元，按年上升5.36%。
中資科技股驚封殺 掟貨182億
今日信報
華為副董事長遭美企控告竊機密
貝聿銘 讓光線作設計
占飛
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今日信報
服務貿易漸吃重 商品貿戰驚過龍
羅家聰
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今日信報
中美貿戰兩個劇本下的不同境況
呂梓毅
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今日信報
Investors can turn the trade war into a positive factor
Hao Chenglin｜ EJ Insight
16歲尖子創科圈身經百戰
StartupBeat
為持續波動做好準備
曾偉仙
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財富管理
特朗普料與中國貿戰很快結束
國際財經 ｜ 今日 08:06
特朗普指華為非常危險 或納入中美貿協
國際財經 ｜ 今日 07:42
道指低收286點曾挫448 紐油暴瀉5.7%
國際財經 ｜ 今日 05:47
美擬對低估本幣滙率國家徵反補貼稅
國際財經 ｜ 今日 08:18
【國際早班車】蓬佩奧指華為說謊 瞞與政府關係
國際財經 ｜ 今日 07:18
封殺範圍擴大 兩科技協會剔除華為
中國財經 ｜ 今日 11:05
【EJFQ信析】超賣應彈不彈 後市未許樂觀
即巿股評 ｜ 今日 07:00
特朗普指中國貨關稅 夠付農民1248億補貼
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【盤房來料】避險資金流向中資公用股
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微軟將華為產品從雲服務網站目錄刪除
國際財經 ｜ 今日 09:16
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