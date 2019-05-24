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今日 15:29 港股直擊 即巿股評

【異動股】中國稀土曾瀉19% 稀土A股集體插水

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憧憬稀土或成貿戰籌碼，中國稀土(00769)在本周二爆升超過1倍，之後迅速回落走勢波動，昨日反彈7.1%後，今日又遭拋售，午後曾插19.2%，最新跌18.3%報0.49元，成交逾6000萬元。

A股方面，稀土板塊午後大幅殺跌，五礦稀土(000831.SZ)跌停；寧波韻升(600366.SH)插9.7%，北方稀土(600111.SH)挫7.4%。

新華社報道日前國家主席習近平於江西考察一家稀土礦場，並表明稀土是重要的戰略資源。

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