即巿股評 港股直擊

除咗最新汽車股有政策消息炒上(這句是我在14:25分完稿前新加的，快手炒一轉CALL)，個市今日無嘢好講，大部分投資者已標籤特朗普是「狼來了」，這句「預計與中國正進行的貿易戰將很快結束，仍對在某個時點與中國達成貿易協議充滿希望。」又點會有人信，否則雙目失明！更可況我們祖國絕不放棄國家重大原則，預咗要「長征」，GDP少零點幾個百分點又如何，就等侵侵如何在國內應對民主黨人窮追猛打，明年美國大選前看誰要求對方。

「信報強勢弱勢股指數」兩條線差距已拉開至67.4%，類似情況出現在去年10月尾以及7月11日，兩次之後恒指分別出現反彈後整固，又或跌勢放緩進入悶局，這已預示今次走勢，死貓彈格局暫時不會變，更要留意恒指勢頭會否由綠轉紅，確認1月以來的反彈大浪結束。

大市波幅收窄，買賣窩輪小心縮Vol(引伸波幅)，一定要揀走勢極端的underlying才出手，條款時刻要中庸，不要貪圖爆炸力。騰訊(00700)插得未夠深，所以今早一彈即縮，似乎短期仲有機會出現終極一插，現價報327元，升0.4%。忍唔住要買少少CALL都阻唔到你，如果你運氣好，我恭喜你；如果你運氣不好，我要多謝你。

正股我仍持有信德(00242)、太古B(00087)及聯塑(02128)，估值角度一定輸唔死人，信德跌至100天線及250天線附近，預測PE只有4.2倍，息率6.6厘，公司有機會回購，6月28日連特別息除16仙。聯塑走勢較好，今日曾升3.6%，50天線有支持，5月30日除息0.2元，估值又係甚為吸引。

可沽空的高危股逐一現形，包括我在1月29日的「EJFQ實戰班」篩出來MEGA EXPO(01360)(見附圖)，本月終於被沽空機構看中，今日復牌再瀉四成六，已較高位暴插六成四，發掘不合理股票的樂趣也很大。

羅崇博 (杜比)