即巿股評 港股直擊

中美貿易談判毫無進展，市場擔心貿易戰持續將拖累環球經濟表現，美股隔晚三车指數齊齊下跌，道指盤中更曾跌逾400點，雖然尾市跌幅收窄，但三大指數跌幅仍超過1%。華爾街嘅震盪令侵侵不得不再出口術，又話有信心跟中國好快達成協議，加上對華為事件態度轉趨溫和，港股乘勢反彈。不過反彈力度有限，恒指先升後回，升幅逐步收窄。

恒指高開101點，開市後曾升190點，見過半日高位27457點，即使人民幣企穩，A股由升轉跌，港股升幅收窄至24點，低見27291點。其後恒指喺27300點爭持，恒指中午報收27323點，升55點；國指則升32點，半日報收10433點。

大市反彈乏力，原因係騰訊(00700)動彈不得，雖然早段曾升2.1%見過332.8元半日高位，但半日升幅收窄至0.3%，報收327元。其實騰訊喺月中派嘅成績表都算交到功課，只係資金從科網股流走，加上又有指數基金減持，騰訊呢期弱得交關，不過基本因素冇變，前景阿Man仍然睇好，只不過君子不立危牆下，家下走勢弱就無謂博短線反彈。至於長線投資嘅貨底，擺埋一邊唔好睇，睇多兩眼盞心悒，至少要貿易戰結束，美國唔再針對科網企業，騰訊先可以再有運行。

油價插水，「三桶油」半日分別跌0.2%至1.3%，貿易戰下油價同樣易跌難升，冇貨喺手唔好多手，有貨喺手都要搵位逃走。至於另一個完全彈唔起嘅板塊濠賭股，今日繼續冇運行，金沙中國(01928)旗下酒店內賭場被搶300萬籌碼，保安咁水皮，股價半日跌3.4%。其他濠賭股跌0.4至2.9%不等。

至於處處被針對嘅科網股及5G概念，仲有手機設備股，今日個別發展，龍頭中國鐵塔(00788)見3個半月低位，跌穿咗1.8元已經走晒樣，之前股價喺2元樓上已到晒價，若然貪心唔肯食糊，家下貪字得個貧亦無得怨。

香港呢邊嘅防守股升咗唔少，資金卒之分流去中資公用股，水務股跟電力股上升，而燃氣股亦個別被追捧。阿Man建議睇睇華潤燃氣(01193)，技術走勢唔錯，股價喺36元企穩，仲做埋個小圓底，短線有機會先挑戰38元甚至前高位40元，止蝕位就睇位36元一定要守穩。

麥狄文

(徐狄怡‧證監會持牌人 滙盈資產管理‧董事總經理)