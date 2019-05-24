港股直擊 即巿股評

隔晚美股下挫，當中納指急跌1.58%。港股昨日急挫438點後，今早一度反彈190點，不過A股半日報跌，恒指一彈即縮。

恒指高開101點，開市後曾彈190點，見27457點半日高，之後回順，升幅曾收窄至24點，見27291點半日低。恒指報27323點，升55點或0.2%，大市成交額405.96億元。

國企指數報10433點，升32點或0.3%。

A股半日反覆低收，滬指跌0.04%；深成指跌0.4%。

藍籌股方面，騰訊(00700)曾彈2.1%，半日僅升0.3%；創科(00669)和萬洲(00288)分別回升1.4%和1.9%。相反，隔晚油價重挫，「三桶油」半日跌0.2%至1.3%。

焦點板塊

濠賭股：今早表現落後，金沙中國(01928)旗下澳門四季酒店內的賭場遭搶去300萬元籌碼，股價半日挫3.4%；銀娛(00027)跌0.4%；美高梅中國(02282)挫2.9%；永利澳門(01128)跌0.4%；澳博(00880)跌0.5%。

科技股：美國兩黨參議員組成的小組，提議立法禁止美國5G網絡使用來自華為和中興通訊(00763)的設備，主要5G股亦欠彈力，鐵塔(00788)見3個半月低，半日挫1.7%；中興挫1.3%。惟中通服(00552)急彈4%。另外，小米(01810)副總裁汪凌鳴遭辭退，半日倒跌1.3%；同系金山軟件(03888)挫2%。其他手機股普遍先升後縮，舜宇(02382)僅升0.6%；瑞聲(02018)漲1.7%；通達(00698)和信利(00732)無起跌；高偉電子(01415)漲1.4%；丘鈦(01478)升2.2%。國產晶片股回吐，中芯(00981)挫4%；華虹半導體(01347)跌3.1%；上海復旦(01385)挫4.1%。

公用事業股：中資公用股今早跑出，水資源股方面，粵投(00270)升3.6%；中國水務(00855)升2.2%；北控水務(00371)升1.4%。電力股華能(00902)升2.5%；潤電(00836)升1.1%；風電股龍源(00916)升1.5%。燃氣股的中燃(00384)升3.6%；新天綠色(00956)升1.5%；北控(00392)升0.9%。

焦點股份

美團點評(03690)：今早低開1.7%，開市後反彈，曾升5.7%，半日升2.7%。集團首季虧損縮至14.32億元人民幣。大摩發表報告，上調目標至75元，維持「增持」評級。

星宇控股(02346)：股價尋頂，高見1.89元創上市新高，半日飆升12.8%。集團主要業務為生產及銷售燒結釹鐵硼磁性材料，屬稀土概念股。

更多港股資訊，請瀏覽<港股360>。