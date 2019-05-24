港股直擊 即巿股評

有時啲人話「機會就只有一次」，呢句又真喎。噚日揀咗隻恒指熊(59644)出嚟，諗住追跌下殺27100至27199點嗰堆重牛啦，但全日就只有朝早10點55分至11點5分，恒指5分鐘圖SlowSTC(14,3)見到超買位，以當時(59644)高低位做過$0.109/$0.097，平均買入價價就係$0.103。

就係得呢一次入市靚位，如果噚日朝早入到嘅話就發啦，事關食完個飯返嚟之後個市就玩尋底，雖然未至於嗰位預言家話「中環會有七級地震」，但跌500點都應該震走咗唔少近牛；而噚日喺[下半part]度估，博反彈嘅極有可能將佢哋嘅防線再後下移，可能係27000至27099點，因為呢個水平係齊點數嘅大位；又或者係26900至26999點，事關萬一27000點有咩閃失，喺26900至246999點嗰堆牛仔仲有位同時間可以走人。

依家9點53分，恒指今朝無跟外圍再跌，開市升129點，報27396點；至依家升幅略為有少少擴大，至升159點，做緊27426點，應該係日線圖上SlowSTC(14,3)終於喺低位作出鐘擺反彈有關(呢個已經吼咗幾日，但早前有講過鑑於SlowSTC(14,3)係敏感度較高嘅技術指標，所以佢基本上係可以處於單位數時仍然超賣落去嘅)；但同步開恒指5分鐘圖見，依家恒指現水平SlowSTC(14,3)已經見超買回落lu。

唔理個市住，睇咗牛熊證街貨圖先，一開就見到噚日最想食到嘅27100至27199點嗰堆最貼價牛證，今日一開果然走咗差不多四成，依家有518張期指；至於27000至27099點呢度，又真係變成咗重貨區喎，依家有相當於862張期指，而新增期指張數351張，同27100至27199點減少嘅期指張數325張又真係差唔多喎，咁咪咁啱大家都鼠晒落100點咁齊心先？

Anyway，再數落去由26900至26999點打落嗰四層，每層牛證都有逾500張期指喺度，你話對比起上方熊證第二貼價28100至28199點嗰1023張期指就當然唔吸引啦，但下方牛證又勝同現價近嘛。喺下個星期四(5月30日)就期指日之前，唔係有得食就好食啦咩？(都未必關事，「有得食就好食」應該係日日發生先啱)

最後睇埋恒指日線圖，今日10天線(27896點)終於都跌穿咗條250天線(27903點)，又一個「死亡交叉」嘅出現，特別係同條250天線有關，心理壓力好似大啲；再加埋下方啲牛證咁鬼吸引，恒指熊(61626)，收回價27947點，同現價有逾500點差距，槓桿比率約35.14倍，同一收回價之中最高；仲有，呢隻已經係最貼價嘅熊證啦，見到咁高槓桿，相信大家都估到係以短線為主啦，無計，即使有「死亡交叉」同重+近牛證街貨支持住，但14天RSI噚日落到27樓下，點都要俾個面彈少少嘅。

早兩日有講過，我家老爺生日，我同佢再同埋一位我哋嘅同事+朋友MK食飯；今日至MK先生生日啦，上年經歷咗咁多事，希望你以後嘅每一年都身體健康！無病無痛！快啲返加拿大同老婆退休養老！(喺嗰邊發咗達嘅話，唔好忘記我哋呀！)

作者阿珊，從事財經及投資版報道超過10年，由平面媒體走到網絡世界，《鐘擺戰策贏港股》作者。相信技術分析，由窩輪到牛熊證無一不炒，唔貪心，志在搵餐下午茶。

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