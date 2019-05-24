港股直擊 即巿股評

隔晚美股一度顯著向下，道指曾跌448點，低收286點或1.1%，報25490。美國總統特朗普最新表示，預計與中國正進行的貿易戰將很快結束，仍對在某個時點與中國達成貿易協議充滿希望。恒指昨日插438點，創四個月收市低後，今早反彈過百點。

恒指高開101點，報27368，開市後升幅曾收窄至73點，低見27341，之後重拾升勢，暫時見最多升190點，高見27457。截至9時56分，恒指升156點，報27423。

國企指數升79點，報10480。

內地股市窄幅靠穩，上證指數現報2866，升13點或0.45%。

騰訊(00700)連跌六日，今早曾反彈2.1%，最新升1.4%，報330.6元。

平保(02318)升1.5%，報84.5元。

中移動(00941)亦有份貢獻大市，最新升1.5%，報73.15元，股份將於下周一除淨。

貿易戰氣氛略為降溫，美國業務比重較大的創科(00669)升近3%；萬洲(00288)升2.1%。

近期獲北水持續流入的內銀股亦靠穩，工行(01398)升1%。

昨日急跌的舜宇(02382)高開3.1%，報70元，最新僅升1.6%。

美團(03690)首季虧損大幅收窄，獲大摩上調目標價至75元，今早低開1.7%後炒上，一度升逾半成。