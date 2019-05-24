即巿股評 港股直擊

今日分析股份是滙豐控股(00005)，集團於今年5月3日中午發布2019年第一季度業績，截至今年3月底的股東應佔溢利約45.44億美元 (同下)，較去年同期約33.74億元，增長34.68%，而於過去三年首季 (2017至2019年) 平均增長率為2.02%，以及今年首度實際金額為過去四年 (2016至2019年) 同期最高，可見今年暫時業務表現不俗，看到去年中美貿易戰、英國脫鈎或中國經濟下行對集團未有帶來重大負面影響，認為投資者仍可對集團全年盈利前景抱有期望。至於截至今年3月底資產淨值約1884億元，而截至今年4月底已發行股數約205.62億股，計出每股淨值折合為71.4549港元，相對今年5月20日收報65.20元，市賬率為0.91倍，低於1.00倍反映現價偏低。

市賬率及市盈率分析

現時股價較52周低位60.35元高出8.04%，不足一成反映現價處於低水平；參考2014至2018年之每年市賬率介乎0.66至1.20倍，平均值為1.10倍，高於現時的0.91倍，也可視為現價偏低另一線索。至於平均值相對每股淨值為71.4549港元，得出每股合理值為78.25元，較65.20元之潛在升幅為20.02%。至於從2018年4月1日至2019年3月31日股東應佔溢利約148.07億美元，相對現時已發行股數，每股盈利折合為5.6170港元，對比65.20元之市盈率為11.61倍，參考2017和2018年最低市盈率為16.48至12.23倍，平均值為14.36倍，相對上述每股盈利，計出每股合理值為80.65元，較65.20元之潛在升幅為23.70%。

連息一年回報近三成

再者，集團於過去四年均派發每股股息0.51美元和2014年派息0.50美元，反映派息穩定，對比65.20元之股息率為6.10%，參考期內每年最低股息率平均值為4.98%，相對上述每股股息，計出每股合理值為79.80元，較65.20元之潛在升幅為22.39%。另可留意現時股息率超過6厘，認為具吸引力，適合作中長線投資。綜合以上三種分析，每股合理值介乎78.25至80.65元，三者的平均值為79.57元，筆者認為集團的每股合理值絕不少於79.50元，顯然現價仍有上升空間，較現價產生潛在升幅接近22%，連同股息率約6厘，預期一年回報率接近28%。

國際網絡橫跨了全球

現轉看基本面，集團總部設於倫敦，國際網絡橫跨全球72個國家和地區，設有約6100個辦事處，覆蓋歐洲、香港、亞太其他地區、中東 (包括非洲)、北美洲及拉丁美洲。集團在上述地區主要通過各地的本土或地區銀行，特別是擁有龐大零售存款基礎的銀行及各地的消費融資業務部門，向個人、工商、企業、機構、投資及私人銀行客戶提供全面的金融服務。集團股份在倫敦、香港、紐約、巴黎及百慕達證券交易所掛牌買賣，股東來自全球129個國家和地區。在紐約證券交易所，集團股份亦以美國預託股份的形式買賣。

第一季溢利增長率高

集團提供的銀行服務可分為四分類別，計有個人理財 (包括消費融資)、工商業務、環球銀行及資本市場，以及私人銀行。此外，集團於季績公告列出行政總裁范寧之意見，表示集團會對環球經濟所呈現的風險保持警惕。由於經濟前景更趨不明朗，集團正積極管理開支和投資，今後亦會繼續這樣做。從以上陳述，筆者認為集團業務發展務實，但卻嫌沒有提供具體數字預測，參考第一季溢利增長率超過34%，絕對能支持現時市盈率11.67倍，預期全年溢利增長不少於11.67%。

自去年7月25日高見75.40元後 (為2018下半年高位)，股價漸見回落，至去年10月26日最低收報60.50元，約三個月才累跌近兩成，繼而股價漸見回升，一度於今年5月3日高見70.50元，之後股價再度下行至5月20日收報65.20元，較52週低位60.35元相距不足7.50%，認為下行空間有限，適合進場作中長線收取股息投資。參考策略為進取者可於現價或以下買入股份；謹慎者可於58.65元或以下買入；保守者則可於52.15元或以下買入。此股顯然屬中長線投資性質，持貨不少於一年可看目標價為78.00至82.00元；而止蝕位為買入價下跌20%可考慮離場。另須留意鑑於近期恆指表現波幅，遇上股價下挫時，投資者應嚴守止蝕為佳。

聶振邦 (聶Sir)

證監會持牌人

筆者確認本人及其有聯繫者均沒有出現以下兩種情況，其一是在執筆前三十天內曾交易上述分析股票；其二在文章發出後三個營業日內交易上述的股票。此外，筆者現時也並未持有上述股份。

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