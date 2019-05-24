港股直擊 即巿股評

隔晚美股下挫，科技股沽壓沉重，加上部分美國國債孳息曲線再度倒掛，港股今早或再創四個月低。

道指曾瀉448點，收市跌286點或1.11%，報25490點；標指跌1.19%，收報2822點；納指挫1.58%，報7628點。

美國10年期債息尾段下滑6.5個基點，報2.32厘，為一年半低位。部分孳息曲線再度倒掛，其中，10年期和3個月期孳息的息差轉為負3.97個基點，出現倒掛情況。

隔晚美滙指數最高報98.37，是2017年5月以來最強，尾市倒跌0.19%，至97.86；英國首相隨時落台，英鎊再創4個月低位1.2605美元，之後乘美元回落才反彈至1.2661美元，無升跌。

數據方面，美國4月新屋銷售跌6.9%，報67.3萬間，遜預期；Markit製造業PMI由4月的52.6，跌至5月的50.6，是2009年9月以來最低；首次申領失業救濟人數上周減少1000人，好過預期。另外，美國今晚公布上月耐用品訂單等數據。

貿易戰方面，美國總統特朗普表示，預計與中國正進行的貿易戰將很快結束，仍對在某個時點與中國達成貿易協議充滿希望。不過他強調，以國家安全與軍事立場而言，華為「非常危險」，可能成為中美兩國貿易協議的一部分。

美國國務卿蓬佩奧亦指，華為創始人任正非在其公司與北京政府的關係上說謊，華為不僅與政府緊密相連，也沒有告訴美國人民真相。

美國買賣的主要港股預託證券(ADR)，造價較本港上日收市近全線下跌，滙控(00005)ADR折合港元計收報65.53元，較本港收市高0.28元；騰訊(00700)ADR收報325.11元，低0.89元；國壽(02628)ADR收報18.12元，低0.06元；中海油(00883)ADR收報12.91元，低0.21元；中石油(00857)ADR收報4.43元，低0.08元；中石化(00386)ADR收報5.51元，低0.1元；中移動(00941)ADR收報70.74元，低1.36元；聯通(00762)ADR收報8.2元，低0.07元；中電信(00728)ADR收報3.82元，低0.02元。

ADR港股比例指數報27216點，較昨日港收市低水51點。夜市期指收報27172點，較恒指昨收市低水95點。恒指昨收報27267點，跌438點或1.58%，創1月24日以來收市新低。

焦點板塊

科技股：隔晚美國納指續跑輸，晶片股繼續捱沽，費城半導體指數跌1.7%，高通回落1.52%；美光挫2.62%。中概股阿里巴巴跌1.78%；百度挫4.17%；京東插5.42%。港股方面，美團點評(03690)首季業績虧損14.32億元人民幣，較去年同期虧損210.51億元人民幣大幅收窄。

石油相關股：受貿易問題衝擊，隔晚油價受壓，紐約期油收市仍急挫5.7%，每桶報57.91美元，是兩個月來首次跌穿60美元；布蘭特期油挫4.6%，收報67.76美元。留意相關股或受壓。

焦點股份

聯想集團(00992)：昨日公布業績先高後挫，董事長表示，受美國關稅措施影響不大；即使關稅措施升級，因聯想在全球業務平衡，並在多國部署供應鏈，自主生產比例達55%，可靈活調整生產策略。

李氏大藥廠(00950)：以5000萬美元售醫療及相關業務附屬45.525%股權。

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