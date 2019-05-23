今日 02:20
香港財經
港股直擊
夜市期指收報27172點，跌55點，較昨日恒指收市27267點，低水95點，成交32335張。
夜市國指期貨收報10370點，較昨日國指收市低水31點。
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美團點評首季虧損收窄至14.3億人幣
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