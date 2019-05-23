即巿股評 港股直擊

隨着華為受美國封殺後，中央明顯於對美國態度上強烈轉軚，央視連續抽調改播抗美援朝愛國片，讓久壓着民族對美國不滿情緒引渡出來，於意識形態上暗示已必須還擊的強硬姿態視於人前，習主席又出現革命勝地「井崗山」，向先烈獻花憑弔，基於中國民族歷史習主席既然動真格，就要有所對人民交代，此刻中央才開始發惡，必會出招還擊美國，背後當然亦要震懾美國其他的附庸國，讓其他附庸國看清楚才歸邊，所以市況幾可肯定未震完。

即日鮮認沽證較安全

預期大市暫有波幅無升幅下，恒指認沽證看來較有着數，其中可以考慮恆指瑞信九七沽C(26660)勝在成交活躍，雖然溢價有5.2%， 而15.7倍實際槓桿可接受，到期日還有兩個月左右，反正不會揸到尾所以只建議玩即日鮮，大市連跌多日加上政治因素左右，內地資金利率又全綫下跌，再隨時特朗普拋出一句溫和說話即令大市反彈，所以即日計數即日清便算。如果想趁低撈貨，亦奉勸小心謹慎評估自己𠄘受能力，大市隨時可以差到下月G20開會前一刻，再確認兩位領導人不見面，大市還可更差落去，就算撈貨以現時防守性及股息好的股份，這幾天已升至應該思考是否值得博入，例如公用股煤氣(00003)升0.2%報19.74元，但32倍PE(市盈率)，除非係基金老硬須持貨就焗住搶入，否則以只有1.7厘息率32倍PE可能寧願揸現金好過揸煤氣，兼且隨時賺息蝕價包含坐艇危機，寧願留返機會俾基金日後坐艇好過自己坐。至於跌至超低價股份，只要中美爭坳加劇或只是繼續，該類超低價隨時可以再低價有售不出奇。

只宜小注小注吸納

早前樂觀情緒於上周尾已一掃而空，相信中美貿易爭拗的確遲早會過去，但博弈需時多久就尚未知，內地消費類股份雖然吸引，現兵荒馬亂就算吸納亦建議小注，其中幾個板塊可加留意，汽車、運動用品、醫藥等亦係後市回穩時較有利，亦係基金日後換馬重投買入的種類。

梁健雄

筆者未持有上述股票

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編按:作者梁健雄，證監會持牌代表，香港財務策劃人員總工會副理事長，從事金融業前線銷售達18年，曾任職多份報章包括英文虎報、南華早報、華爾街日報等後勤製作部工作。《炒股讀心》逢每周四跟讀者分享投資心理。