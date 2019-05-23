重要通告 港股直擊

李氏大藥廠(00950)公布，以代價5000萬美元(約3.9億港元)，出售China Ophthalmology Focus Limited約45.525%股權，並以將發行A系列優先股方式支付。

China Ophthalmology Focus目前從事眼科、婦產科及皮膚科產品及其他相關醫藥產品的研究、開發和商業化業務，並通過外商獨資企業從事其他相關活動。

交易完成後，該公司於China Ophthalmology Focus的間接權益將減少至約50.117%，將繼續為旗下間接附屬公司。