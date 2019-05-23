港股直擊 中國財經

中港股市顯著下挫，恒指低開200點，開市後跌幅一度收窄至182點，見27523點全日高，之後沽壓驟增，午後曾插536點，見27169點，創1月24日以來新低，尾市跌幅略收窄，恒指收報27267點，跌438點或1.58%。

北水轉流出1.67億元。(根據港交所提供的滬深南向「港股通」買入成交額與賣出成交額相減計算)。

科技股今日重災，騰訊(00700)六連跌，有1.45億元北水淨走；華為供應商舜宇光學(02382)有4344萬元淨走；5G概念的中興(00763)和鐵塔(00788)分別有1808萬和8972萬元淨流出。相反，市場憧憬國產芯片可突圍，中芯國際(00981)有5585萬元淨入。

北水續流入重磅內銀股，工行(01398)有7.21億元淨入；建行(00939)有4.11億元淨買；中行(03988)有7567萬元淨買。另外，新華保險(01336)有6535萬元淨走。相反，平保(02318)有2604萬元淨買。

汽車股為今日另一表現較差板塊，吉利(00175)有8288萬元北水淨流出；長汽(02333)有1.12億元淨走；比亞迪(01211)有6983萬元淨流出。

其他藍籌股方面，石藥集團(01093)有2569萬元淨走；友邦(01299)有4290萬元淨流出。

另外，融創(01918)全日有7865萬元淨出。

「港股通」(滬)全日十大成交活躍股份依次為: 騰訊、工行、建行、舜宇、平保、中芯、吉利、石藥、融創及長汽。

「港股通」(深)全日十大成交活躍股份依次為: 騰訊、中芯、鐵塔、比亞迪、中行、新華保險、融創、中興、友邦及石藥。