港股直擊 即巿股評

美國全方位打壓華為，更計劃封殺五家內地企業，市場擔心中美關係進一步轉差，嚇散港股今日曾插五百點，創4個月低位，而五窮月未完，恒指已插2431點或8.2%，國指更大跌1141點或9.9%。

受隔晚美股下跌一百點拖累，恒指裂口低開200點，報27505，開市後跌幅一度收窄至182點，高見27523，為今日高位，之後大市沽壓驟增，午後跌幅更擴至536點，低見27169點，創1月24日以來新低，尾市跌幅收窄，恒指收市報27267點，跌438點或1.58%。

國企指數報10401點，跌203點或1.9%。

港股雖然下挫，惟交投未過千億，全日大市成交989.94億元。

不過，大市跌勢全面，全日大市上升比例79%，上升比例21%。

即月期指收報27227，跌381點，低水40點，成交有20.34萬張。

內地股市反覆向下，上證收跌1.36%，深成指則挫2.56%。

藍籌股大致受壓。友邦(01299)跌1.5%；建行(00939)跌1%；平保(02318)下滑0.5%；滙控(00005)跌0.1%；騰訊(00700)挫3.8%，暫錄六連跌，更質低恒指104點。

焦點板塊

手機5G股：全球多間企業中止與華為業務往來，手機股沽壓沉重，舜宇(02382)插7.7%，跑輸一眾藍籌；瑞聲(02018)瀉6.4%；比亞迪電子(00285)降4.2%；通達(00698)挫4.5%；丘鈦(01478)瀉8.5%；鴻騰(06088)挫4.5%；信利(00732)瀉5%。華為對手中興(00763)插5.7%；鐵塔(00788)挫4.4%；京信(02342)瀉5.1%。

醫藥股：沽壓亦重。石藥(01093)為表現最差國指成分股，全日瀉5.6%；中生製藥(01177)挫5%；信達生物(01801)挫4.6%；昊海生物(06826)插6.8%；億勝(01061)挫5%；維亞生物(01873)也挫3.6%。

防守股：港股大跌，資金泊入防守股，電能(00006)收漲0.7%；港鐵(00066)漲0.6%，上述兩股更是首兩位表現最佳藍籌；領展(00823)也升0.4%；煤氣(00003)亦漲0.2%；粵海投資(00270)則升0.6%。

內地燃氣股：屬公用類的燃氣股也成為資金避難所，華潤燃氣(01193)揚2.9%，為表現最醒紅籌；野村續撐中國燃氣(00384)，收升1.3%；新奧能源(02688)也漲0.5%；港華燃氣(01083)則升0.9%；中油燃氣(00603)更飆5.1%。

焦點股份

聯想集團(00992)：中午公布業績由虧轉盈，截至3月底止全年盈利5.97億元美元，每股盈利5.01美仙，去年同期虧損1.89億美元，業績公布後，午後一度轉升，惟全日仍跌2.6%。

美團點評(03690)：今日公布首季業績，惟股價一度挫7.6%，低見57元，全日仍挫5.8%，收58.15元，成交額13.95億元。集團收市後公布，首季業績虧損14.32億元人民幣，較去年同期虧損210.51億元人民幣，明顯大幅收窄。

建禹集團(08196)：今早曾升11.1%，高見3元，創逾十個半月高，午後突高台跳水，曾瀉62.3%，見1.01元，收造1.4元，大跌48.1%，成交額7630萬元。