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今日 13:55 港股直擊 即巿股評

【異動股】西伯利亞礦業復牌乾飆46% 廢除爭議可換股債轉換

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西伯利亞礦業(01142)停牌逾七個月後復牌，曾飆45.5%，見0.16元，現升40.9%，成交額139萬元。

集團公布，根據註銷協議，5月20日註銷及撤銷已發行換股股份，已發行股本將恢復至約12.08億股。

另外，集團將盡力分別向持有不少於原票據本金75%的Panda Limited及d Ocean取得未來至少兩年免於償還原票據之豁免，故認為註銷不會對其財務狀況或營運產生任何重大不利影響。

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