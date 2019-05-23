即巿股評 港股直擊

美國呢頭話畀華為90日緩衝期，嗰頭繼續向中國科技企業施壓，市場擔心貿易戰演變為科技戰，隔晚美股同樣受壓，中港股市未能同喜，只能同悲，港股停咗三日唔跌，今日再回復跌勢，急插至近四個月低位。

恒指低開200點，低開市跌幅一度收窄至182點，見27523點半日高位，其後沽壓再度增加，曾插413點，低見27292點，創1月25日以來近四個月低位。中午恒指報收27346點，跌359點；國指半日跌173點，報收10431點。

市場憂心科技戰爆發，科技股被拋售，騰訊(00700)首當其衝，騰訊跌穿300元，半日報收329.6元，跌2.7%。之前阿Man都講過，騰訊失守350至355元，將會迅速下試330元，一旦330元再失守，下一個支持位喺300元，大家小心睇路。除咗騰訊之外，其他科技股全線仆直，小米集團(01810)跟美團點評(03690)分別跌2.4%及3.9%。

華為被打壓，即使再口硬表示會自強不息，亦敵不過現實，目前中國技術及產能尚未完全成熟，連華為舵手都表示屋企人都有用非華為產品，喺呢個時候動員全國用國貨，抵制美國貨實實不智。無論喺成本、效率、企業盈利和消費者權益，都未必係好事。手機設備股捱沽，舜宇(02382)跌6.4%、瑞聲(02018)跌4.3%，前者仲係表現最差藍籌。中興(00763)、丘鈦科技(01478)跟比亞迪電子(00285)無一倖免，分別跌3.9%至5.5%不等。

汽車股被大行唱淡，更有大行報告指汽車銷量未見底，行業估值過份樂觀，汽車股沽壓沉重。整個汽車板塊跌到一仆一碌，股價跌2.8%至5.2%不等。消費股受貿易戰影響較少，尤其食品股呢啲民生股有資金追捧，乳業股龍頭蒙牛(02319)亦升逾2%。

資金繼續避險，防守股逆市做好，領展(00823)半日升0.8%，成為紅底股指日可待，但仲抵唔抵買就見仁見智。至於阿Man早兩日提過估值仍未算貴嘅地鐵(00066)明日除淨，今日吸引好息之徒入場，明日能否財息兼好難講，始終家下市況疲弱，總之睇住47元，企唔穩隨時急急急腳掉頭。

至於大市已失守27600點，睇嚟27樓都好快見，暫時27200唔算有乜支持，下一個支持位26800至27000，再失守阿Man都無眼睇。

麥狄文

(徐狄怡‧證監會持牌人 滙盈資產管理‧董事總經理)