港股直擊 即巿股評

美國計劃封殺五家內地企業曝光，外電更指未來或擴至更多中國企業，加上美國今日派出兩艘軍艦航經台灣海峽，市場擔心中美關係進一步轉差，累港股今早曾插逾四百點，創近4個月低。

受隔晚美股下跌一百點拖累，恒指裂口低開200點，開市後跌幅一度收窄至182點，見27523點暫時高，之後沽壓轉強，曾插413點，低見27292點，創1月25日以來、近4個月低，臨近午市跌幅收窄。恒指半日收報27346，挫359點或1.3%；國企指數半日收造10431，挫173點或1.6%，大市成交500.9億元。

內地股市反覆，上證半日挫0.84%，深成指則下挫1.67%。

藍籌股大致受壓。友邦(01299)跌1.2%；建行(00939)跌1%；平保(02318)下滑0.8%；滙控(00005)跌0.4%；騰訊(00700)下滑2.8%，暫錄六連跌。

焦點板塊

手機5G股：全球多間企業中止與華為業務往來，手機股沽壓沉重，舜宇(02382)插6.5%，跑輸一眾藍籌；瑞聲(02018)挫4.3%；比亞迪電子(00285)降4.4%；通達(00698)降4.5%；丘鈦(01478)下3.9%；鴻騰(06088)跌3.3%；信利(00732)降2.5%。華為對手中興(00763)挫5.5%；鐵塔(00788)跌1.1%；京信(02342)下滑3.8%。

汽車股：花旗昨日指，汽車銷量未見底，行業估值太樂觀，汽車股沽壓亦重。比亞迪(01211)挫4%；華晨中國(01114)跌3.8%；北京汽車(01958)降2.9%；吉利(00175)挫4.2%；長城汽車(02333)瀉5.2%，為包尾藍籌；廣汽(02238)跌3.8%；東風(00489)降2.8%。

食品股：部分食品股向好，豬肉股萬洲(00288)升0.8%；康師傅(00322)揚4.5%；旺旺(00151)漲0.5%；蒙牛(02319)漲2.1%；達利食品(03799)走高1.3%；老恒和釀造(02226)漲3.7%。不過，中糧肉食(01610)半日急插6.1%。

焦點股份

美團(03690)：今日將公布首季業績，惟股價一度挫7.6%，低見57元，隨後跌勢喘穩，半日挫3.9%，成交額9億元。

東亞(00023)：李國寶退任行政總裁，並由李民橋及李民斌接任為聯席行政總裁，中午跌1.4%。

盛源控股(00851)：單一最大股東King Lion，已於昨日完成向Yuanyin Holdings出售10.11億股，佔已發行股本約26.47%。Yuanyin Holdings成集團單一最大股東。半日爆升59%，成交金額580萬元，為升幅最大個股。