即巿股評 港股直擊

貿易戰以至到科技戰正在擴散，多間企業宣布中止與華為業務，筆者對大市中期看法更為審慎，中美博奕可能要持續多12個月，直至美國明年大選前幾個月才有望改善，期間可能影響企業的投資信心，最終可能影響盈利表現。另外，之前有大行估計本港銀行體系總結會跌至0，若更多銀行上調定期存款息率，將不利股票投資意欲。

揀定恒指牛 等恐慌一插

恒指今早已跌穿27410點(黃金比率0.5倍)，短期考驗27000點心理支持，中長期不宜估底，反而留意短期超賣情況，今早插逾四百點時，恒指14天RSI跌至27，進一步技術超賣，加上沽空比率近期處於16%水平，已算屬頗高水平，從過去數據，密集地出現高沽空的比率，短期挾淡倉的誘因亦較高，執筆時剛好從低位27292反彈約150點，暫時仍屬死貓彈，即使是低位買了收回距離有1200至1300點的恒指牛，獲利水位亦不足10%。目前較宜等待短期恐慌性一插，以RSI跌至25或以下最好。

可以先留意恒指牛(67373)，收回價26098，槓桿22.4倍，11月28日到期，今早成交算活躍，街貨則仍低。現報0.063元，跌16%。

近兩周盈測遭降明顯增加

5月6日即大概兩個星期前，美國對二千億美元中國貨加微關稅至25%。數據顯示，較兩星期前遭到分析員調低今明兩年盈利預測的本港上市公司多達334間，當中包括不少中資金融股、內房股、能源股、消費股及濠賭股。

相反，上調盈利預測的公司只有44間，某程度反映貿易戰對經濟前景，以至盈利前景預期的負面影響。預計情況可能會持續一段時間，特別是人民幣近期貶值，亦會導致盈利預測下調。

中聯重科一手不足900元

今早在公仔箱介紹中聯重科(01157)，屬強勢重機股，集團營業額地區分佈方面，內地市場佔去近88%，公司進一步打開新興市場。集團對美國市場的依賴性很小，關稅戰升級對中聯重科的影響有限。盈利增長超過五成，派高息每股25分。綜合毛利率則由20%大幅提升至27%，公司亦推出更多先進產品，市場反應良好。今年首季業績仍然出色，盈利同比大增1.6倍。

系統顯示，中聯重科基本分析評分達8分( 最高分為9分)，反映公司在盈利能力、財政實力以及經營效率質素好。分析員對中聯重科今明兩年盈利預測在5月份進一步上調，預計今年核心盈利按年增長四成四，PE跌至10倍以下，現價息率超過六厘，公司近期持續回購A股亦間接有利於股價更偏低的H股。此股200股一手，不足900元，成本極低，最宜自製定期定額部署，現價4.33元可小注收集，若回落至4元附近水平可進一步加碼增持，五窮六絕過後，中期有望重上5元。

羅崇博 (杜比)