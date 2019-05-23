即巿股評 港股直擊

噚日揀咗隻恒指熊(58814)，除咗朝早10點5分至10點20分打緊稿嗰段時間，同埋噚日[下半part]捉到嘅下晝1點5分至1點20分之外，喺3點5分至3點30分都見到恒指5分鐘圖SlowSTC(14,3)上到超買水平，呢三個位都係將(58814)放落場嘅好時機。依家9點59分，恒指跌逾300點，一度跌接近400點，如果噚日day trade咗隻(58814)，今日見到呢個市況，傷心係應該嘅；但如果仲揸住(58814)或者其他熊/Put嘅話，咁咩位走都得啦。

今朝如常坐巴士返工，戰友阿Jack忽然有感而發：「感覺好似冇乜散戶入市咁... 」

我亦如常發噏瘋：「可能未瞓醒啫」而當時開咗市3分鐘到啦！

戰友阿Jack再嚟：「呢排感覺好靜，好孤獨咁，好似得番我同你仲係睇住個市咁！」

呢一吓我已經懶理隔離左右會同時望住我且覺得我係一個瘋婦，對住個電話爆笑咗出嚟，再真心問：「點解咁覺得呢？！因為噚日成交好奀？！」

戰友阿Jack三嚟：「唔係，身邊啲人都冇乜講股票咁...」如果係真嘅話，咁呢個應該係一件好事，因為當你身邊嘅同事都唔再講：哎呀！好想買維他奶(00345)呀！(唔係超市做緊特價嗰盒呀！)，咁就代表個市好快見底了！」

真係咁Lonely？開隻app望望恒指，以當時我仲坐喺巴士準備落車時見到跌2XX點，到依家10點11分，恒指跌幅擴大至逾400點，啲錢鼠晒去險避，搶高晒啲Yen同美金，識得咁樣四散仲Lone乜鬼嘢ly呢？係咪噚日嗰條預言家話「9點中環會有7級地震」係講緊港交所(00388)大堂裡面大家都trade緊嗰條恒指咋？不過跌400點對老散嚟講都未去到7級嘅。(BTW，真心問預言家到底靠咩維生？不過呢單嘢令我諗起之前有人預測恒指嘅頂底，然後其實我可以每日都寫「依家XX點，恒指Keep住喺8000至40000點...」如果咁樣寫三次而我唔被人斬死嘅話，我叫我家老爺嗰晚加餸！)

依家10點18分，恒指keep住喺(哈哈)273XX點水平，跌緊3XX點，今朝向下一chok就chok死咗最貼價嗰三層牛證，total食咗2157張期指，變相依家最貼價嘅係27200至27299點，呢度有相當於398張期指。

按依家10點25分，恒指最低暫時做過27292點計，呢一層嘅牛證街貨未被殺晒嘅，不過個市似乎短線係以27100至27199點為目標，事關呢度有相當於842張期指嘅街貨喺度，係重貨區嚟架；情況就好似啲粵語長片咁，男主角討好個大叔嘅目的都係為咗佢個女之嘛，你估佢真係真心孝順個大叔咩！

不過唔好問我係邊套粵語長片嘅橋段，係我自己覺得啲粵語長片嘅橋段係咁啫，為咗大叔個女，恒指熊(59644)，收回價760點(我唔想架，全城最貼價架啦！)，槓桿比率約24.63倍係輸比同一收回價嗰隻熊證少少，但揀佢係因為佢得23.63%街貨，而另一隻就有成73.72%街貨，咁你話啦。(吼恒指5分鐘圖SlowSTC(14,3)上到超買先入，你懂的)

望望月曆，仲有一個星期就期結(下星期四，5月30日)，即係話大家都就嚟捱完個「五窮」啦，are you ready for 「六絕」？

作者阿珊，從事財經及投資版報道超過10年，由平面媒體走到網絡世界，《鐘擺戰策贏港股》作者。相信技術分析，由窩輪到牛熊證無一不炒，唔貪心，志在搵餐下午茶。

電郵：[email protected]；Weibo[下半part]：#Gladyshan#