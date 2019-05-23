港股直擊 即巿股評

貿戰陰霾滿布，港股昨日僅呈死貓彈，港股ADR預示今早向下，或再創三個半月以來低位。

隔晚美股小幅收跌，道指跌100點或0.39%報25776。蘋果跌超2%，高通急跌近11%，創下逾兩年來最大跌幅，美國聯邦法官判定高通違反反壟斷法；特斯拉插逾6%，自動駕駛功能存安全隱患。中概股多數走低，阿里巴巴及京東均跌2.8%；瑞幸咖啡跌近14%，較發行價跌超13%。

聯儲局FOMC周三公布了4月30日至5月1日貨幣政策會議紀要顯示，多數美聯儲官員認為通脹水平降低可能是暫時的；美國經濟仍然面臨下行風險；聯儲局討論了縮短債券組合到期的利弊；聯儲局委員認為保持耐心方式在一定時間仍是合適的；一段時間內利率不會做任何變動，即使經濟狀況有所改善。

紐約聯儲銀行總裁威廉斯周三講話稱，聯儲局目前不需要上調或下調利率，但他正在關注能證明近期通脹疲軟的證據。聖路易斯聯儲銀行總裁布拉德表示，美國政策制定者去年12月加息可能做得「略微過頭」，但尊重決定；如果通貨膨脹繼續令人失望，減息是選項之一，但現在談論減息還為時過早；仍然關心收益率曲線，希望看到收益率曲線更陡峭。

據CME「美聯儲觀察」，美聯儲今年6月維持利率在2.25%-2.5%的概率為96.7%，減息25個基點的概率為3.3%；9月維持利率在該區間的概率為63.2%，減息25、50及75個基點的概率分別為32.6%、4.1%和0.1%。

中美緊張關係的擔憂仍然籠罩市場。據報道，美國可能會將更多中國公司列入出口管制名單，其中包括全球最大的監控攝像頭製造商海康威視。

英國廣播公司(BBC)引述英國晶片設計公司ARM的內部文件報道，指ARM終止與華為的業務往來，以遵守美國規定。華為稱，相信這令人遺憾的局面能夠得到解決。ARM大股東為日本軟銀集團(SoftBank)，該公司在內部備忘錄中指出，其晶片設計包含源自於美國的技術。

另外，美國財政部長姆努欽周三出席眾議院聽證會時指出，美國與中方繼續貿易談判，但暫未有計劃派員前往北京。他強調，美方仍希望能與中國重回談判桌，並指兩國領導人有可能會在6月底會面。

在美國買賣的主要港股預託證券(ADR)價格，與周三本港收市價比較，普遍向下。滙控(00005)ADR折合港元計收報65.46元，較本港上日收市高0.25%；騰訊(00700)ADR收報337.2元，低1.8元或0.53%；國壽(02628)ADR收報18.37元，低0.3%。油價急跌，中海油(00883)ADR收報13.24元，低0.75%；中石油(00857)ADR收報4.54元，低0.9%；中石化(00386)ADR收報5.65元，低0.9%。至於電訊股，中移動(00941)ADR收報72.26元，低0.4%；聯通(00762)ADR收報8.45元，無升跌。

ADR港股比例指數報27527，較周三恒指收市低130點或0.47%。恒指昨日收報27705，升48點或0.2%。「港股通」昨日再錄得流入逾18億，已是連續第八日入市，北水集中續掃內銀。

國家主席習近平結束江西考察，他在贛州聽取稀土產業發展時強調，擁有自主知識產權和核心技術，才能夠在激烈的競爭中立於不敗之地。稀土是重要的戰略資源，也是不可再生資源，要加大科技創新工作力度，不斷提高開發利用的技術水平，延伸產業鏈，提高附加值。

焦點股份

阿里健康(00241)：獲阿里加碼投資與螞蟻金服入股，籌逾22億，每股認購價7.5元，較昨日收市價7.68元折讓約2.34%。

香港醫思醫療集團(02138)：預期截至3月底止，全年未經審計收入和除稅後溢利，可能按年分別錄得大幅增長超過35%。 去年同期股東應佔溢利2.79億元，

彭順國際(06163)：預計截至今年4月底止中期業績虧損將顯著減少，或甚至錄得溢利。

聯想集團(00992)：今日公布截至3月底止全年業績。

美團點評(03690)：今日公布首季業績。

平保(02318)：今日除息1.1元人民幣。