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中美互相加徵進口貨關稅後，雙方談判暫沒有新發展，美方逐漸把矛頭轉移至內地企業，先針對電訊設備商華為實施出口禁令，並很大機會波及更多中資科技公司，貿易戰距離全方位開火，只是一步之遙。

面對中美貿易爭拗惡化，外界再度注視人民幣兌一美元會否「七算」不保。自美國總統特朗普5月初突然變臉後，人民幣隨即顯著波動，在岸價(CNY)及離岸價(CNH)曾挫至6.92和6.95，均屬去年11月以來新低，本月迄今累跌約2.6%，表現跑輸多國貨幣。

雖然人民幣備受壓力，但連續兩天官方開出的中間價一直偏強，守住6.9關口，似乎傳遞出中央「穩人仔」的訊息。

人民銀行周二(21日)傍晚更於官方微博預告，再次在香港發行離岸央行票據，惟沒有透露推出時間、規模及期限等細節。

人行由去年11月起，每隔3個月在港滾動發行200億元人民幣央票，迄今總共發行了3期，最近一次才剛於上周完成，可見最新公布的計劃將打破規律，被解讀是維穩滙價招數──希望透過在港發行央票回收流動性，以推高離岸市場利率和沽空人民幣成本，從而管理投資者對人民幣滙率的預期。

自2015年「811滙改」後，人民幣分別於2016年至2017年間及2018年底曾考驗「七算」支持，兩次都引起廣泛議論，而且始終未正式失守，令「保衞七算」漸漸被視為是中央的底線。今次人民幣急瀉，主要由於中美貿易談判突然生變，全球金融市場大幅波動所致；因人民幣是中美角力的重量級武器，相信短期內是否「破七」將成焦點。

中央有意力守「七算」應無疑問，只是能否如願避免貶值引發資本加速外流，卻受很多因素，特別是中美貿易戰的影響，一面倒看好或睇淡人民幣滙價都可能誤判。值得留意的是，與人民幣關係密切的澳元，也屬「空軍」另類選擇。

中國是澳洲最大貿易夥伴，多年來向澳洲大量購入包括鐵礦石在內的各種原材料，人民幣受限於資本管制，使澳元表現一直有如人民幣的「影子」。附【圖】所見，澳元兌日圓、人民幣兌美元基本方向接近，年初至今走勢更趨一致，相關性(correlation)已達到0.88。

這邊廂，澳洲剛結束大選消除了一項不明朗因素，央行行長洛威隨後「出口術」，表示正考慮於6月份會議時減息，以推動當地就業，並有助通脹回升至目標水平，分析因而預期澳洲將在11月底前減息兩次，估計利淡澳元。另一邊廂，中美貿易戰加劇，投資者避險刺激圓滙造好。

此消彼長，看淡澳元、睇好日圓就成為外滙市場的熱門交易，澳元兌日圓從4月中旬約80日圓位置，輾轉滑落至76日圓附近，不排除進一步下試2016年6月72.5日圓的支持。

信報投資研究部

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