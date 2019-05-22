港股直擊 即巿股評

有傳美國再出手，將5家中資企業列入黑名單，市場擔心中美貿易戰沒完沒了，港股勉強止三連跌，全日反彈不足50點，在27700點爭持，恒指高低波幅僅188點。

隔晚美股升197點，推動恒指高開96點，受惠A股倒升帶挈下，恒指升幅擴至171點，高見27828點，不過，A股倒跌，港股午後亦腳軟，恒指由升轉跌16點，低見27640。之後港股收復失地，尾市大部分時間在27700爭持。恒指收報27705，升48點或0.2%；國企指數收造10604，跌30點或0.3%。

全日市成交只有763.77億元，創5月3日以來最低水平，也比上日成交950.07億，少近兩成。

全日大市上升比例52%，上升比例48%。

即月期指收報27608，升55點，低水98點，成交有17.38萬張。

內地股市反覆向下，上證收跌0.5%，深成指則降0.5%。

藍籌股個別發展。友邦(01299)回升1.4%；平保(02318)微漲0.1%；工行(01398)走高0.4%；煤氣(00003)升1.3%，並以上市後最高位19.7元收市；美國建材零售商家得寶(Home Depot)上季業績佳，向家得寶供貨的創科(00669)今日除息，全日揚3%，為升幅最大藍籌；騰訊(00700)下滑0.6%，更錄五連跌；申洲(02313)挫1.8%，為表現最曳恒指成分股。

焦點板塊

晶片股：美國商務部突放寬華為90日購買美國晶片，但市場仍憧憬中國將轉用國產晶片，加上費城半導體指數反彈，推動相關股份造好，華虹(01347)炒高7.4%；中芯(00981)揚5.7%；上海復旦(01385)揚3.8%；晶門(02878)漲0.8%；連帶晶片設備商ASM(00522)也揚3.1%。

軟件股：美國進一步封殺華為，投資者料內地推動軟件國產化，軟件股受追捧。金蝶(00268)炒高9.4%；擁華為概念的中國軟件國際(00354)揚4.4%；金山軟件(03888)揚4.7%。

手機5G股：延續昨日升勢，小米(01810)升2.3%；富智康(02038)漲6.4%；舜宇(02382)升1.9%；瑞聲(02018)漲0.6%。5G股方面，中興(00763)揚2.2%；鐵塔(00788)漲1.7%；京信(02342)走高1.3%。

稀土概念股：中國稀土(00769)上日曾狂飆1.3倍後，今早獲利盤湧現，曾急吐32.5%，低見0.52元，全日仍插27.3%，收0.56元，成交有3.11億元，為表現最曳個股；其他金屬股亦散水，金川(02362)跌8.8%；新疆新鑫(03833)挫4.4%；中信大錳(01091)跌2.3%；洛鉬(03993)跌1.9%；五礦資源(01208)挫6.4%。

基建鐵路股：逆市下跌，中鐵(00390)走低1.4%；中鐵建(01186)挫3%；中交建(01800)降1.5%；中國建築國際(03311)下滑1.67%；中車(01766)跌1.3%；中車時代(03898)也降1.5%。

焦點股份

萊爾斯丹(00738)：上年業績由盈轉虧，但派特別股息，股價突炒上，一度爆升36.1%，高見0.98元，收造0.84元，仍大升16.7%。

中華汽車(00026)：與太古地產(01972)各持一半權益的北角英皇道625號全幢甲級商廈，以47.5億元售予基滙資本牽頭的財團，呎價15777元，中華汽車飆13.3%，太地則升3.3%。

鐵江現貨(01029)：內地鐵礦石價格六連升，鐵江現貨午後再受追捧，全日揚6.1%。

天虹紡織(02678)：連跌六日後，今日勁彈，更重上十天線(9.54元)，收造9.75元，飆9.9%。