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今日 16:04 港股直擊 即巿股評

【異動股】敏實急彈逾一成 本月中獲摩通增持

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敏實集團(00425)日前跌至近三年低位，今日價量齊彈，截至4時正急升10.6%報24.55元，成交1.4億元。

敏實為中國外部汽車車身零部件供應商。港交所日前消息顯示，敏實獲摩根大通JPMorgan Chase & Co.於5月15日以每股均價25.1577港元增持約106.51萬股，涉資約2679.63萬元。增持後，摩根大通最新持股數目為57,958,897股，持股比例由4.95%升至5.05%。

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