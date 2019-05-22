港股直擊 即巿股評

5月15日，國家發改委、國家能源局聯合印發《關於建立健全可再生能源電力消納保障機制的通知》。高盛發表報告認為內容大致符合市場預期，相信將有助內地推廣可再生能源的發展，長遠推動安裝需求。該行估計非水力的再生能源發電佔整體能源市場達到至少10%比重，較2018年的7.8%為高。

另外，高盛預期海外市場需求維持強勁，中國4月份約出口5.7GW的光伏模組，按年大升1.17倍，預期今年全球總裝機按年增長15%至111GW，近期的中美貿易摩擦帶來的影響有限，主要因為大部分中國的光伏產品製造商已把生產線轉移至海外，而內地的風力渦輪機製造商的美國敞口亦很低。

高盛把隆基股份(601012.SH)及通威股份(600438.SH)的盈利預測明顯上調至最多25%，主要是兩家公司的產能增長迅速以及成本優勢領先同業，均受惠於海外市場強勁需求，以及國內需求潛在回升，12個月目標價分別調高21%及20%，至34.77元及20.3元人民幣，評級均為「買入」。

高盛又認為金風科技(02208)的風險回報吸引，現價相當於2020年預測市盈率5.7倍，2020年盈利料增55.9%，維持H股「買入」評級，目標價上調11%至14.5元；金風A股目標價升12%至13.8元人民幣，評級為「中性」。

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