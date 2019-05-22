港股直擊 即巿股評

美國暫緩封殺華為，美國晶片股反彈，美股亦反彈，不過港股今早表現較反覆。恒指高開96點後，開市無耐曾幾乎抹去所有升幅，只係僅升8點，其後A股一度倒升，港股曾升171點，見過27828點半日高位，可惜反彈乏力，莫過話二萬八已無咗影，家下係連27800點都未企得穩。中午恒指報收22739點，升82點；國指則升12點，報收10647點。但係市況實在反覆難玩，缸邊友意興闌珊，離場唔玩，半日成交額只有426億元。

重磅股個別發展，大笨象(00005)跟平保(02318)分別升0.38%及0.29%，肩負支撐大市作用，而港交所(00388)半日亦升近2%，友邦(01299)跟內銀股亦做好。可惜火車頭騰訊(00700)唔爭氣，早段上過342.6元半日高位，但340元企唔穩，又再反覆回落，半日跌0.8%。騰訊唔精神，個市都好頭痕，想反彈亦有心無力。

美國晶片股反彈，呢邊嘅5G跟手機設備股亦反彈，中興(00763)彈力最強，半日升逾5%，其他相關股份升1.5%至4%不等。除咗5G及手設股，晶片股及軟件股亦乘機炒上，之前業績不俗嘅金山軟件(03888)半日升2.6%，金蝶國際(00268)升逾5%；華虹半導體(01347)及中芯(00981)齊齊升逾7%。

習大大巡視完江西稀土企業，噚日中國稀土(00769)落鑊狂炒喪升逾倍，阿Man已千叮萬囑唔好高追，今朝獲利盤湧現，上半場曾跌逾三成，低見0.52元，不過之後跌幅收窄，跌幅減半，但半日仍要跌超過一成半。雖然中國一直主導全球稀土市場，市佔率高達七成，但澳洲跟越南等地嘅稀土蘊含量亦唔少，一旦中國真係禁止稀土出口，亦唔係無辦法填補缺口。所以呢，炒中國稀土都可能好短癮，若然咁不幸高位追咗貨，都要睇位走人。

港股短期仍處於弱勢，只要有一個半個利淡消息，恒指仍有機會下試27200至27400尋找支持，而上面阻力係27800至28000，短線大市仍然反覆，呢啲市況都係做觀眾穩陣。

麥狄文

(徐狄怡‧證監會持牌人 滙盈資產管理‧董事總經理)