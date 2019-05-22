港股直擊 即巿股評

美國暫時放生華為，對華為禁令推遲90日，帶挈隔晚美股升197點，港股連跌三日累挫逾六百點後，今早曾反彈過百點，但依然受制250天牛熊線(27933點)

恒指高開96點，開市後升幅一度縮至8點，低見27665點，惟買盤趁低吸納，恒指重拾動力，推動大市升幅擴至171點，高見27828點。不過，高位又見沽盤湧現，大市升幅放緩，最終恒指半日收報27739點，升82點或0.3%，國企指數中午升12點或0.12%，造10647，大市成交額426.5億元。

內地股市反覆，上證半日微跌0.02%，深成指則下滑0.06%。

藍籌股大致向好，友邦(01299)回升0.9%；建行(00939)與平保(02318)各漲0.3%；工行(01398)走高0.2%；煤氣(00003)見19.7元創新高，半日升1.3%；美國建材零售商家得寶(Home Depot)上季業績佳，向家得寶供貨的創科(00669)今日除息，半日揚3.1%，為升幅最大藍籌；騰訊(00700)下滑0.8%，暫錄五連跌；申洲(02313)挫2.6%，為表現最曳恒指成分股。

焦點板塊

晶片股：美國商務部突放寬華為90日購買美國晶片，但市場仍憧憬中國將轉用國產晶片，加上費城半導體指數反彈，推動相關股份造好，華虹(01347)炒高7.6%；中芯(00981)飆7.1%；上海復旦(01385)揚3.6%；晶門(02878)漲0.8%；連帶晶片設備商ASM(00522)也升1.1%。

手機5G股：延續昨日升勢，小米(01810)半日升2.9%；富智康(02038)揚5.3%；舜宇(02382)升2.6%；瑞聲(02018)漲1.5%。5G股方面，中興(00763)揚5.2%；鐵塔(00788)升2.8%；京信(02342)彈升3.9%。

基建鐵路股：逆市下跌，中鐵(00390)走低0.5%；中鐵建(01186)下滑1.8%；中交建(01800)降0.4%；中國建築國際(03311)下滑0.7%；中車(01766)跌1.5%；中車時代(03898)也降1.3%。

焦點股份

中國稀土(00769)：上日狂飆1.3倍後，今早獲利盤湧現，曾急吐32.5%，低見0.52元，之後跌幅削半，中午仍瀉15.6%，收0.65元，成交有2.47億元。

萊爾斯丹(00738)：上年業績由盈轉虧，但派特別股息，股價突炒上，一度爆升36.1%，高見0.98元，半日收造0.89元，仍大升23.6%，為升幅最勁個股。

中華汽車(00026)：與太古地產(01972)各持一半權益的北角英皇道625號全幢甲級商廈，以47.5億元售予基滙資本牽頭的財團，呎價15777元，中華汽車中午飆12.7%，太地則升2.8%。

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