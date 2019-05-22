港股直擊 即巿股評

噚日揀嗰隻恒指熊(58589)連友欄杜比都whatsapp我話隻槓桿高到呢...咁day trade用架嘛，而且喺噚日朝早11點5分至11點35分，恒指5分鐘圖見SlowSTC(14,3)剷到上「8」字至「9」字呢個嚴重超買水平，按當時(58589)高低位做過$0.063/$0.055，平均買入價就即係$0.059。見恒指全日雖然係向下慢行，但憑住(58589)嘅高槓桿條款，基本上喺下晝邊一個位走都有肉食，只要唔大貪就可以。

依家9點53分，公司啲同事開始陸陸續續咁返，恒指都由今朝見到升幾十點，到依家升119點，做緊27777點，開恒指牛熊證街貨圖睇，上方熊證新增範圍落去到28000至28099點，呢度有相當於150張期指；第二層28100至28199點呢度都係全數新增嘅，有相當於367張張期指。至於下方牛證第一層就係27500至27599點，呢度有709張期指；再落多100點，即27400至27499點就有822張期指。各自數咗兩層最貼價嘅街貨出嚟，唔用計數機都知道喺下方牛證比較重貨。

再計牛熊證街貨中間位，相信大家都識計(唔難架，唔使識「點解梯形面積係上底+下底X高除二」架！)，就係用牛熊最貼價嗰一層嘅門口位，再計個中位數出嚟，就即係(28000+27599)/2=27799.5。而依家10點13分，比頭先mark恒指現價過多2X分鐘，而恒指升幅比頭先多咗少少，講緊升163點，做緊27821點，咁樣度就當然近上方嘅熊證啦，但可惜依家見到嘅係街貨比熊證少；但反轉頭諗 ，今朝升市對於買牛博反彈嘅人嚟講同「久旱逢甘露」無分別，仲要咁貼價嘅牛，唔貪心嘅就應該一早就散，但更唔排除嘅係貪心嘅等個市再升多啲；再再(唔算貪心嘅)就走去追即市牛，此消彼長之下，呢層街貨都未必會話由幾百張期指跌到去得返幾十張期指。

返去睇恒指日線圖，依家恒指仍處於250天線(27933點)以下，即使SlowSTC(14,3)兩線落到個位數，但%K線仍未喺低位升穿%D線，同埋上方條10天線(28170點)終於向下跌穿條100天線(28250點)，又一個「死亡交叉」出現，當然坊間有指「死亡交叉」訊號係比較「過氣」，但事實就係市場上仍然後有人/錢見到呢啲「過氣」嘅指標而再去追多次。

最無奈都係見恒指企係牛熊證街貨中間，但論走勢同街貨比較嘅話，始終都係下行機會較高，仍然吼住恒指5分鐘圖，用敏度較高嘅SlowSTC(14,3)，超買/超賣呢個方法做牛/熊，務求day trade完工，所以槓桿要揀啲高少少嘅熊，就好似恒指熊(58814)，收回價28123點，同現價有逾300點差距，槓桿比率約39倍，低街貨亦係另一賣點。

我叫我老公做「老爺」，我相信應該有一部份讀者都知，而今日係呢位照顧我起居生活、一日三餐嘅老爺生日，雖然噚晚同你，仲有一位我哋都識嘅同事+朋友MK(過兩日就到佢生日)三條友食飯，但今日係老爺你嘅正日喎，今晚你真係返屋企煮飯？Anyway，只要你鍾意就得啦，生日快樂！

作者阿珊，從事財經及投資版報道超過10年，由平面媒體走到網絡世界，《鐘擺戰策贏港股》作者。相信技術分析，由窩輪到牛熊證無一不炒，唔貪心，志在搵餐下午茶。

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