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今日 10:18 港股直擊 即巿股評

【異動股】創科揚逾5%藍籌最叻 家得寶季績佳帶挈

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美國建材零售商家得寶(Home Depot)，上季業績佳，帶挈向家得寶供貨的創科(00669)跑出，最高見過51.4元，揚5.1%，新造51.2元，漲4.7%，為升幅最大藍籌，成交金額5676萬元。另外，創科今日除息。

家得寶首季利潤為25.1億美元，按年升4.5%，每股盈利2.27美元，比市場預期的2.2美元強勁，客戶交易次數增長3.8%，客戶每次購買平均金額升2%，同店銷售額增長則達2.5%。

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