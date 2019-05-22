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今日 09:49 港股直擊 即巿股評

【異動股】中國中藥曾揚近5% 獲國藥集團增持

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中國中藥(00570)獲大股東增持，股價今早向好，一度高見4.26元，揚4.7%，新造4.22元，仍漲3.7%，成交金額470萬元。

集團公布，控股股東國藥集團透過全資附屬於今日在公開市場增持500萬股，每股平均價格約4.08元，合共斥資約2040萬元。

增持完成後，國藥集團持有該公司16.19億股，佔已發行股份約32.16%。

另外，國藥集團計劃將自今日起6個月內，進一步增持該公司股份，增持股份總數不超過5000萬股。

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