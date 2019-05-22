港股直擊 即巿股評

雖然美國政府暫時放寬對華為的禁令，但中美兩國在姿態上仍然表現強硬，市場憂慮中美貿易短期難有進展，港股暫時缺乏反彈誘因，短期料仍受制二萬八及250天線的機會較大。

隔晚美股收高，終結兩連跌。道指升約197點或0.77%，報25877；波音股價收高1.69%，推動了美股上漲。美國政府暫時放寬對華為的禁令，納指漲逾1%。科技股反彈，蘋果收漲近2%，英特爾收漲逾2%。

中概股多數收漲，阿里巴巴漲1.8%，京東漲2.4%，百度漲2.5%；拼多多漲3.6%。

多位美聯儲官員將發表講話。投資者正在等待美聯儲周三將公布的貨幣政策會議紀要。聯儲局主席鮑威爾表示，通脹動能已經出現改變，近期生產率增長與勞動力參與率的提高是供給側穩健的跡象；預計美元作為儲備貨幣不會受到威脅。

紐約期油收跌0.38%報每桶62.97美元；布油微升0.04%報72美元/桶。美國石油協會(API)公布的數據顯示，美國截至5月17日當周API原油庫存意外增加240萬桶，預期減少253萬桶。

美國國土安全部周一(20日)向美國公司發出警告，稱中國製造的無人機有潛在風險，可能將敏感數據送回中國予中國政府瀏覽。

ADR港股比例指數報27652，較周二恒指收市低5點。恒指昨日先高後低，收報27657，跌130點或0.47%。恒指短期阻力參考250天線約27932點附近水平。

中國國家主席習近平再度拉高了貿易戰談話。他在國內參訪行程中，於江西省的一次集會上說。「我們現在正展開一次新的長征，我們必須重新出發。」儘管他並未提及美國或進行中的貿易戰，但該談話被明顯解讀為，中國不會退縮的明確訊號。中國副總理劉鶴、首席貿易協商官員，在習的參訪行程中，亦陪同參訪。習近平周一亦參觀了稀士礦場，及處理設備。市場預期若貿易戰升高，中國將禁止稀土出口至美國。

中資金融股:內地資金續流入重磅內銀股，建行(00939)昨日獲6.91億元北水淨買；工行(01398)有4.77億元淨入；中行(03988)有3.08億元淨買；農行(01288)有1.15億元淨買。另外，平保(02318)亦轉流入2.16億元。

焦點股份

中國生物製藥(01177)：公布截至3月底止第一季，股東應佔溢利8.57億元人民幣，按年上升11.1%，每股盈利6.8分，派季度股息2港仙。期內收入按年增長33.4%。

太古(00019)及太古地產(01972)公布，太古地產以代價23.75億元，出售北角英皇道625號26層的商廈50%權益。太古地產預計將錄得約9.65億元的出售收益；太古預計將就其於太古地產的82%權益，將錄得約7.91億元的應佔出售收益。該物業餘下50%權益由中華汽車(00026)持有，將會一併售予買方，並須同時完成。

敏華控股(01999)：公布，截至3月底止全年業績，股東應佔溢利13.64億元，按年下跌11.21%。每股盈利35.62仙，末期息派6仙。

信利國際(00732)：公布首季盈利1.02億元，按年增長7.16倍，每股盈利3.1仙，不派季度股息。